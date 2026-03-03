朴信惠也爆逃稅！曾設個人工作室達6年　原文報導離奇下架刪除

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星朴信惠3日一早被《朝鮮日報》爆出疑似涉及逃稅，她與車銀優、金宣虎同樣被發現都有設立個人工作室Ebenezer，且地址登記於她的住家處，但所屬公司強調Salt Entertainment該工作室與公司毫無關係，也不曾結算任何收入給Ebenezer。只是離奇的是，《朝鮮日報》原處報導目前已被刪除下架。

▲朴信惠也爆逃稅，曾設個人工作室達6年。



據《朝鮮日報》報導，朴信惠在2015年到2021年設立個人工作室Ebenezer（音譯），且工作室住址登記在她的住宅，且直到2021年3月都是該工作室的「代表」之職，遭質疑是沒在營運用來逃稅的公司，與車銀優、金宣虎等人有類似手法。

▲《朝鮮日報》原文報導已被刪除。



朴信惠目前的所屬公司Salt娛樂回應，Ebenezer公司與逃稅質疑完全無關，公司方面表示，是在2016年看到朴信惠透過Ebenezer進行捐贈的新聞後，才得知該法人工作室的存在，隨後便要求整理掉該法人工作室，Salt娛樂強調從未透過Ebenezer結算過活動酬勞。

▲只剩論壇有轉發原文報導內容。



朴信惠涉及逃稅，很快就引起討論，只是該則原文報導目前已被媒體下架，只剩下各大論壇上轉發的相關新聞內容。