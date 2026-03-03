巫啟賢昔因非法演出限制入境台灣5年！ 　親揭真相：比竇娥還冤

記者孟育民／台北報導

華語歌王巫啟賢登上明（4日）晚10點中天綜合台播出的《綜藝OK啦》，細數出道43年來經歷過的大小事，其中讓他覺得最委屈的就是被指控非法演出：「唱片公司也希望每場演出都是合法的，所以都會去申請演出的準證，但有關單位都會說『不用申請啦！幾十年來都這樣，你們就去演出吧』。」

巫啟賢也還原當時所發生的狀況：「我的歌那時候還挺紅的，我出新唱片，台南有兩家PUB想請我去演出，那我只能去一家，結果去了這家就得罪另一家，另一家就去告發我，我無端端地變成非法演出，就禁止我5年不能入境，我真的是比竇娥還冤啊！」

▲巫啟賢錄製《綜藝OK啦》。（圖／中天電視提供）



巫啟賢還爆料劉德華的酒量超級差：「1994年我去香港，劉德華找我製作他的專輯，我寫了一首歌叫做〈天天開心〉，是一首比較藍調的歌曲，那這種歌曲就希望能有點酒意。」他也分享在錄音室發生的趣事：「我到錄音室就問他『能喝嗎』？他說『可以，沒問題！你看我們拍戲都喝很多』，我就說『那喝罐啤酒，因為這首歌需要一點酒意』，結果喝完後，是我把他扶進去錄音室的，還沒錄完又把他扛出來送走，他大概喝半罐就掛了，所以不要相信他電影裡喝的那些酒，那些都是茶。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《綜藝OK啦》。

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲巫啟賢爆演藝圈秘辛。（圖／中天電視提供）



