快訊／孫協志媽爆缺席婚禮「夏宇童首發聲」！鬆口：全請了 吐真實心境

孫協志與小11歲夏宇童2025年3月登記結婚後，隔年2月補辦婚宴，未料3日被週刊爆料親媽媽缺席婚禮且根本不認識媳婦。對此，夏宇童稍早也發文回應了！

▲夏宇童發文回應週刊爆料。



夏宇童特地發文表示，這段時間陸續收到許多朋友及媒體對兩人新婚的祝福，讓她深刻感受到大家將溫暖一直送到他們身邊，並對此表達了最誠摯的謝意。

▲孫協志和夏宇童2月補辦婚宴。



針對外界關注的婚禮賓客邀請狀況，夏宇童則解釋，在決定婚禮時間時，她和孫協志就已經邀請了所有的家人與重要親友，「無論當天是否能親自到場，對我們而言，都是滿滿的心意與祝福，我們始終心懷感謝。」

此外，針對婚禮當天未能接受媒體採訪一事，夏宇童也詳細解釋了背後的原因。她透露由於婚禮是午宴形式，加上還有婚禮紀錄拍攝與演出彩排，整體流程安排得相當緊湊，因此實在難以再抽出時間受訪。

▲▼孫協志和夏宇童愛情長跑多年。



不過夏宇童也強調，只要有事先詢問採訪的媒體朋友，他們都有提前說明情況，並準備了喜餅親自送到媒體手中，希望能將這份新婚的喜悅分享給大家，一起沾沾喜氣，最後也再次感謝媒體朋友們的體諒。