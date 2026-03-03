ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
曾智希買完刮刮樂「鸚鵡突飛頭上」！激動：好兆頭⋯下秒悲劇2連發

記者潘慧中／綜合報導

曾智希儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她3日便在社群網站透露，前陣子出門「突然一隻鸚鵡飛到我頭上」，原以為這是好兆頭，決定去買刮刮樂，未料事情似乎並未如她想像中地發展。

▲▼曾智希。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

▲曾智希買完刮刮樂後，突然有隻鸚鵡飛到她頭上。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

從曾智希分享的第一張照片中可以看到，她當時手裡正拿著一張刮刮樂彩券，閉著眼睛對著鏡頭露出燦爛笑容。她在上頭寫道，大年初二遛狗時，突然有隻綠鸚鵡直接飛到她頭上停著。這個意外的訪客非但沒讓她害怕，反而讓她覺得自己超級幸運，直呼這絕對是個「好兆頭」，更滿懷期待地覺得手上的刮刮樂「應該會中獎」。

然而，這份從天而降的「幸運」沒有維持太久。在下一則動態中，曾智希立刻曬出了悲慘的後續，原本停在頭頂的綠鸚鵡，竟然移動到了她的右耳旁邊，「下一秒它就咬我耳朵了！！！痛死了臭鳥！！」

▲▼曾智希。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

▲曾智希最後不但只刮中500，還被鸚鵡咬。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

除了經歷被鸚鵡咬耳朵的皮肉痛之外，曾智希原本深信不疑的「中獎好兆頭」也跟著宣告破滅。她無奈揭曉了刮刮樂的最終戰績，「只中500」，在短時間內就經歷心情大起大落的插曲。

