《陽光》破7億！孫淑媚首公開殺青通告表「我要拿去護貝」網朝聖

記者陳芊秀／綜合報導

台灣電影《陽光女子合唱團》票房正式突破7億大關，且戲院湧入的觀影人次也創下超過250萬人的紀錄。片中扮演受刑人「阿珮」的孫淑媚，在社群平台發文慶祝，並大方公開自己的「殺青通告表」，並興奮表示：「我要拿去護貝！」

▲《陽光女子合唱團》票房破7億。（圖／翻攝自IG）

收藏0730的拼命證據

孫淑媚在貼文中透露，自己至今仍妥善留著《陽光女子合唱團》的殺青通告表。她幽默對比：「別人收藏限量球鞋，我收藏早上07:30的GENERAL CALL。」對她而言，通告單上那一格一格的時間表，並非只是行程，而是「我們一起燃燒過的證據」，上頭的每一個簽名都是「汗水、淚水、笑聲的親筆存檔」。

看著這份珍貴的紀錄，孫淑媚也下定決心要將其拿去護貝，並感性寫道：「青春會皺，通告表不能皺。」最後她更Hashtag「我們是票房七億女星了」。

▲孫淑媚扮演「阿珮」戲裡戲外判若兩人。（圖／翻攝自臉書）

拍攝行程曝光！殺青單簽名「像勳章」

孫淑媚所曬出的殺青通告單，是電影《陽光女子合唱團》於去年（2025）5月11日，拍攝第39天的最後一份通告。單子上詳細記載了當日天氣、降雨機率。以及在「三重碧華國中」及「三軍總醫院」的拍攝行程，從早上7點的梳化時間到下午4點30分，最後戲份殺青，拍攝大合照。

電影拍攝通告表鮮少在網路上公開，上頭記錄著拍攝場次、場景、服裝要求等，單子下方還有製片、導演、副導、現場副導、攝影老師等人的親筆簽名或手繪圖，如今電影光是在台灣就創下破7億的驚人票房，殺青通告單顯得更意義非凡。

▲孫淑媚首公開殺青通告表。（圖／翻攝自Threads）

網友敲碗：一定要框起來

孫淑媚貼文公開通告表，立刻吸引大批網友與圈內好友留言祝賀。郭婷筠直呼：「好可愛的通告表，超美的七億女星！」許多粉絲則是第一次看到正式的通告單，驚訝表示：「原來演戲通告單是長這樣子的呀！」、「有這個喔～長知識了」。影迷留言稱讚「恭喜寫下歷史紀錄了」、「一個億就已經很強了～現在是七個」、「海角七億」。更有不少人建議「這一定要框起來了啦！」、「過程中的點滴值得收藏」。