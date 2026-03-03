ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
恨帥潮三太子來了「王柏傑被柯震東嗆」　《乩身》預告特效超狂！

記者黃庠棻／台北報導

Netflix原創奇幻民俗動作影集《乩身》將於4月2日於Netflix全球獨家上線。影集改編自同名人氣漫畫與小說，融合台灣宮廟文化、傳統信仰與現代奇幻敘事，打造獨具風格的「東方驅魔神探」世界觀。由管偉傑、賴俊羽執導，洪偉才、莊淳淳監製，集結柯震東、王柏傑、薛仕凌、陳姸霏、楊銘威、陳以文等實力派卡司，共同開啟一場橫跨人間與靈界的宿命之戰。

▲《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

今（3）日釋出前導預告及海報。海報中可見王柏傑飾演的三太子身穿黑色花襯衫，外罩毛皮大衣、戴墨鏡，嘴裡俏皮地咬著棒棒糖，身後末日般的黃昏色調營造出神祇降世的壓迫氣場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲柯震東、王柏傑、陳以文主演的《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

柯震東飾演的三太子乩身韓杰眼神兇狠，鐵灰T恤配上全黑大衣，一手握著燃燒中的火尖槍，與後方東方市場冷色鐵門與走廊形成強烈對比，再加上燃燒的椅子與牆面，整體視覺呈現出介於神魔與人界之間的混沌氛圍，讓韓杰這個角色身分增添正義與神秘氣氛。

▲《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

正式前導預告開場即以高空墜落的驚險畫面抓住觀眾視線，韓杰（柯震東飾）重重摔落地面後驚醒，王柏傑飾演的三太子手持燃燒長棍現身，帶著戲謔笑意喚他「欸！小鬼。」畫面隨即切入陰冷走廊，陳姸霏凝視遠方亮光，突如其來的火花襲向兩人，柯震東立刻以披巾擋火，火光映照之下仍直視前方、毫不退縮。

三太子的旁白揭示世界觀「人界中有極少數的人可以與神魔交換契約，而某些神差，被賦予強大的力量與沉重的使命。」暗示韓杰正是被選中當乩身的存在。

▲《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

前導預告中最令人驚艷的，莫過於將台灣民俗元素與高規格視覺特效大規模結合的呈現。三太子乩身的專屬武器「尪仔標」在畫面中化為帶有神力的符具，不僅能抵禦火焰、震懾鬼魂，更在符咒啟動時爆發出金光與火紋特效，展現強烈神性力量。

在後續的預告中，一紅一白的女鬼現身放話「大王一出來會吃了你！」飾演乩身韓杰的柯震東仍能以格鬥技正面對抗，而兩位奶奶的鬼魂（陸弈靜與王娟飾）也在「尪仔標」威力下瞬間動彈不得。

▲《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

在緊張靈異對決之外，角色互動也保留輕鬆節奏，當三太子的傳訊鳥飛到韓杰家中時，韓杰隨手拿紙團想砸牠，卻被三太子現身接住並警告「不要嚇我的鳥。」韓杰不領情回嗆「我都快退休了，你想搞死我？」三太子則笑回「佛門弟子怎麼能亂造殺孽呢？」雙帥鬥嘴的瞬間，也為這個神鬼交錯的世界增添一抹幽默與人味。

預告後段更可見韓杰手持乾坤圈與神龍太子（郭子乾飾）展開激烈搏鬥，對方雙眼發黑、身穿民俗服裝，詭譎氣場十足。韓杰擋下對方攻擊後冷聲說「換我了吧。」將「尪仔標」貼上對方額頭，火花瞬間四射並匯聚成雕刻的火尖槍，他奔跑、跳躍、揮擊完成致命一擊。

▲《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

整段動作戲呈現出兼具力量感與神性意象的動作場面，視覺衝擊力十足。當三太子問韓杰時「怕輸？怕死？」韓杰正義回嗆「都不怕，我就不爽你怎麼樣？」三太子滿意笑道「天生叛逆，不愧是我的乩身啊！」

柯震東分享「這次的三太子形象跟大家印象中的傳統神明不太一樣。《乩身》裡的三太子具有未來感甚至帶有時尚潮流感。不論是造型、武器或呈現方式，都不是傳統宮廟印象，而是重新設計過的版本。而韓杰與三太子的關係不像『神明與乩身』那種絕對的上下關係，比較像老師跟學生，甚至有時候像會鬥嘴的兄弟。」

▲柯震東、王柏傑、陳以文主演的《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

王柏傑提到「台灣的宮廟文化，非常特別，是每個人從小到大都有的經歷，所以在演的時候很有感覺且感到非常親切不陌生。」導演管偉傑分享「每一張尪仔標上，都印著不同法器的圖案，這個概念來自小說本身，我們花了很多功夫在設計法器出現的方式，而且韓杰只要用過法器後身體都要承受一定的痛楚，法器與痛楚之間也需要有視覺連結。」

導演賴俊羽也提到「我們把特效視為故事裡的『敘事工具』。每一次法寶出現、每一場動作場面，都必須讓觀眾感覺到：力量不是白拿的。韓杰每次啟動能力身體都會付出疼痛與代價，甚至像重生一樣再站起來。而這些代價必須回到韓杰當下的選擇，推動情節往前走。」

▲柯震東、王柏傑、陳以文主演的《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

結合台灣民俗文化元素、動作類型節奏與視覺特效設計，《乩身》無論在符咒光影的細節、靈體造型的想像，或戰鬥場面的調度上皆展現出驚豔的完成度，前導預告釋出後，也逐步勾勒出這場橫跨神、人、鬼三界的故事輪廓。

《乩身》劇情講述韓杰（柯震東飾）因兒時犯下無法挽回的過錯，成為三太子（王柏傑飾）在人間的乩身，替神明賣命贖罪，專門處理滯留人間的孤魂野鬼與各式靈異事件。在一次次「鬼差事」中，他遇上呆萌樂觀的女大生葉子（陳姸霏飾），並與擁有陰陽眼的刑警張泯（楊銘威飾）攜手辦案，逐漸揭開隱藏在都市角落的異界暗流。

▲柯震東、王柏傑、陳以文主演的《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

▲《乩身》將於4月2日上線。（圖／Netflix提供）

隨著案件層層深入，眾人發現這些看似零散的靈異事件，背後竟與神秘大魔王「六梵」息息相關。六梵暗中操控邪派教主陳七殺（陳以文飾），更進一步找上作惡多端的殺人犯吳天機（薛仕凌飾）成為新的乩身，使人間與靈界的界線逐漸崩解。

當善惡勢力全面交鋒，韓杰不僅要面對更強大的敵人，也必須在贖罪、信仰與自我意志之間做出抉擇。究竟命運是早已註定，還是可以改寫？《乩身》將於4月2日於Netflix全球獨家上線。

