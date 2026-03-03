八點檔女神公園激吻！蘇晏霈被暗戀學弟「突襲猛親」粉紅泡泡爆發

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔大戲《豆腐媽媽》收視率節節高升，劇中深受觀眾喜愛的「學姊弟CP」蘇晏霈與羅子惟，在經歷了職場磨合與多次情感糾葛後，終於在最新一集中迎來粉紅泡泡大爆發！兩人在公園的一吻定情，浪漫指數破表。

▲蘇晏霈在《豆腐媽媽》與羅子惟情感大躍進。（圖／民視提供）

戲裡是幹練學姊，戲外蘇晏霈也展現大將之風。為了這場關鍵的吻戲，蘇晏霈透露，她擔心羅子惟會太過拘謹，開拍前就不斷與他溝通，細心教導「如何親得才好看」。沒想到正式開拍時，羅子惟還是因為太過緊張，第一下主動親上去時竟然「瞄準失敗」。

蘇晏霈笑著爆料「他第一下直接親到我的嘴角，我還感覺到他偷偷挪了一下位子，結果被緊盯螢幕的導演當場抓包大喊『再來一次』！我那時候才發現，天啊，他緊張到嘴唇都在發抖！」

羅子惟在劇中飾演一直默默守候、單戀學姊的深情學弟，他坦言這場吻戲是兩人確定關係的關鍵轉折，壓力相當大。回憶起拍攝現場，羅子惟羞澀表示「原本想帥氣地一親芳澤，結果一下子沒對準，真的覺得超糗的！」

對此羅子惟提到，這場戲的情緒轉折非常大，上一秒兩人還在激烈爭執、情緒低落，下一秒就要轉換成熱戀的甜蜜。好在有前輩蘇晏霈的專業帶領，讓他能迅速進入狀態。雖然過程中有點小插曲，但最終呈現出來的畫面非常動人，讓他直呼「是蠻開心的一天！」

