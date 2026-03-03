Melody潰堤「眼淚流不停」！肩膀顫抖：願大家相信人性善良 原因曝光

記者潘慧中／綜合報導

Melody（殷悅）不時會與粉絲分享生活點滴，沒想到，她2日罕見在社群網站坦承，稍早淚水徹底潰堤，讓人不禁好奇究竟發生何事才讓平時總給人知性、開朗形象的她激動到如此地步？

▲Melody看《陽光女子合唱團》從頭哭到尾。（圖／翻攝自Instagram／melodykliu）



從Instagram限時動態中，可以看到原來Melody終於看了近期叫好又叫座的電影《陽光女子合唱團》，並坦承自己「從頭哭到尾」，一邊看，一邊不知不覺地不停流下眼淚，後來甚至發現自己哭到肩膀顫抖，附上四個大哭的表情符號，足見該作品帶給她的強烈震撼。

談到這部讓她淚流滿面的作品，Melody給予了極高評價，「太好看了。」看著每一個角色都有「說不清楚的委屈、自己的遺憾」，但在經歷這些曲折與傷痛之後，角色們最終發現其實「還是被愛和陽光包圍」，字裡行間透出滿滿的感動。

▲Melody看完電影很有感觸。（圖／翻攝自Facebook／Melody時尚媽咪）



經歷了這場彷彿洗滌心靈的觀影體驗後，Melody感性地寫下心中期望，「願我們大家還是選擇對這世界抱著希望和相信人性的善良」，顯見她看完電影後產生了深刻的共鳴。