薛之謙遭實名檢舉重婚罪＋仙人跳！　前女友再開砲：公開你醜惡的臉

大陸藝人薛之謙唱紅《你還要我怎樣》、《演員》等曲，在華語圈擁有大批死忠歌迷，曾爆出逼前任女友墮胎的醜聞，雙方休戰數年後，2日李雨桐突然再度開砲，實名檢舉薛之謙涉嫌重婚罪，「今天我就一個個公開所有的真相，把你醜惡的嘴臉公之於眾。」

薛之謙前女友李雨桐2日在微博連發多文，公開指控薛之謙涉嫌重婚罪、威脅及仙人跳等行為，更轟他「殺了我的孩子」，李雨桐指出，被薛之謙與妻子高磊鑫設局騙財騙色，但未提供任何錄音、合約等實證，怎料發文半小時後又刪除內容，改口稱「沒有證據」且「只是在開玩笑」。

▲薛之謙遭李雨桐再爆料。（圖／翻攝自微博）



李雨桐還指控薛之謙隱瞞感情關係，導致她罹患抑鬱症，體重驟降，更怒嗆：「今天我就一個個公開所有的真相，把你醜惡的嘴臉公之於眾。君子報仇，十年不晚。」引發外界議論，但也有人認為李雨桐爆料不斷，卻沒有實質證據，且說詞反覆，擔憂其精神狀況，更質疑是冷飯熱炒。

▲薛之謙遭李雨桐再爆料。（圖／翻攝自微博）



至今薛之謙仍未出面發表聲明，而他與李雨桐的感情糾葛長達10多年，當時李雨桐踢爆薛之謙與妻子高磊鑫隱婚，卻仍出軌和自己談戀愛，2015年李雨桐懷孕後墮胎，雙方感情破裂，同時他也宣布離婚，凈身出戶支付高磊鑫千萬補償。

直到2017年薛之謙官宣與高磊鑫復婚，李雨桐再爆料其婚內出軌、騙財騙色，薛之謙反控李雨桐誹謗，並曬出李雨桐出軌記錄等證據。2019年雙方互打名譽權官司，2024年薛之謙撤訴，2025年底李雨桐直播稱「雙方已和解」並幫薛宣傳新歌，如今又因爆料醜聞上熱搜，被不少人質疑炒作。

▲薛之謙遭李雨桐再爆料。（圖／翻攝自微博）