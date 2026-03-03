AAA今年確定重返台灣！　再次登「高雄世運」半個娛樂圈都來了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓年度音樂盛典AAA（Asia Artist Awards）2025年底首度來到台灣舉辦，並選擇在高雄世運與粉絲同歡。官方稍早公布重磅消息，他們今年（2026）同樣選擇在同個場地「高雄世運」歡慶，雖然卡司、時間、地點都還沒公布，但已經掀起熱烈討論。

▲AAA今年確定重返台灣。（圖／翻攝自臉書）



Asia Artist Awards在2026年迎來第11屆，官方於3日透過社群網站宣布，「第 11 屆 Asia Artist Awards舉辦地點公開，請大家多多期待於高雄再次相聚的璀璨之夜。」照片中正是與去年同個場地的高雄世運，該場地可容納5萬位觀眾，更可施放室外煙火，是許多主辦單位喜愛的場地之一。

▲▼IU、朴寶劍2025年有參加。（圖／記者徐文彬攝）



值得一提的是，AAA採歌手、演員獎項一起頒發，每年卡司都會邀來半個韓國娛樂圈藝人共襄盛舉，2025年邀來《苦盡柑來遇見你》主演群IU、朴寶劍、文素利、李濬榮等，歌手部分Stray Kids（SKZ） 、IVE、CORTIS、RIIZE、LE SSERAFIM等全都到場。

2026年的卡司雖還沒公布，但已經搶先宣布重返高雄，令台灣歌迷期待不已。另外，按照2025年的慣例，除了AAA頒獎典禮，隔日還有舉辦ACON演唱會，今年是否延續2025年的形式舉辦，同樣受到關注。