林進取消杜拜轉機！　幫好友慶生遇戰火…砸重金「重買機票」返台

記者陳芊秀／綜合報導

美伊戰火波及杜拜，導致機場癱瘓，滯留當地的遊客難掩不安。而網紅林進、佩諭加上馬來西亞百萬YouTuber夫妻檔常勇、舒森近期在挪威旅行，原本3日要搭機各自回家，為了安全決定放棄杜拜轉機，重買機票回家。眾人更拍下合照，並公開天價機票費用，強調「花錢買平安」。

▲林進與百萬YouTuber夫妻常勇、舒森，加上佩諭到挪威旅行。（圖／翻攝自IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

常勇迎接30歲規劃了生日旅行，老婆舒森以及來自台灣的林進、佩諭都是生日旅行團的成員，連日來分享許多當地的美景照。由於受到戰事影響，杜拜受到導彈、無人機襲擊，眾人不敢選當地轉機，決定重買機票，他更砸重金買下人生第一張商務艙，而且是單趟價格，機票價1萬2147令吉（約台幣9萬7755元），票價是4人當中最高。老婆舒森同樣也是商務艙，票價1萬0571令吉（約台幣8萬5081元）。

而林進飛回台灣的商務艙機票，經泰國轉機，機票價7萬8276元，比起馬來西亞好友的機票稍微「便宜」一點點。而佩諭則是選擇經濟艙，要從英國轉機飛往韓國，機票價5萬9382元，是所有成員中花費最少，也需將近6萬台幣。

▲眾人回程遇到戰火波及，取消杜拜轉機，砸重金重買機票回家。（圖／翻攝自IG）

原本的慶生之旅在尾聲出狀況，林進發文「看到世界新聞，馬上花錢買平安」。常勇在IG直呼「挪威的冷，都不夠機票費用的冷」，雖然機票價格高，但面對近期航班混亂的現狀，網友紛紛留言安慰「人平安回來最重要」、「平安比什麼都重要」、「平安第一，趕快回家」。

▲常勇忍痛買下人生第一張商務艙。（圖／翻攝自IG）