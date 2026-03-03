「奶不好找」玩笑惹眾怒！　楊昇達深夜黑白照道歉：滴滴皆辛苦

記者陳芊秀／綜合報導

藝人楊昇達和若綺愛情長跑12年後結婚，2月初終於喜迎女兒「雪寶」誕生，不料近日發文寫道「媽媽的奶不好找，希望妳不要急，爸爸當時也找了很久！」引發網友批評不體貼妻子。而他3日凌晨發長文道歉。

▲楊昇達發言挨轟，PO黑白照道歉。（圖／翻攝自臉書）

楊昇達自責：狹隘解讀

楊昇達在文中還原事件起因，透露在太太親餵過程中，頭部左轉右轉且上下來回多次，當時他竟「狹隘解讀成奶不好找」，並在先前的貼文中開了玩笑。他如今正式修正文案，對女兒喊話：「媽媽奶遠在天邊近在眼前！」更誇讚若綺兩天後初乳報到，形容那是「時尚的包裝蘊藏著全村的乳量」，反省自己身在福中不知福。

修正「找很久」細節 自嘲冷幽默領頭羊

除了親餵事件，楊昇達也針對另一則民宿趣事進行更正。先前他曾說找上衣暗扣「找了很久」，引發太太不滿，他此次同步澄清：「插房卡等眼睛適應光線之後，找房卡時間一共2分30秒」，自嘲那只是「一杯單品手沖的時間」。

面對排山倒海的負評，他以招牌幽默自謙「台灣冷幽默的領頭羊」，並嚴肅表示：「虧我還以幽默藝術家自居，我呸！」他承諾經過這次教訓，未來「喉結之下肚臍眼之上的相關器官」不再亂開玩笑，向全台受冒犯的媽媽們致上萬分歉意。

同時楊昇達PO黑白色調的照片，表情嚴肅地直視鏡頭。他兩手托著一個裝有少量母乳的嬰兒奶瓶，且以大白文字配文：「我尊重母乳」、「不嘻笑」、「滴滴接的很辛苦」，表達自己的反省之意。