1集製作費破百萬！胡瓜《週末最強大》第二季動向曝光 華視全說了

獨家／胡瓜續約電視台關鍵原因曝光　新一季節目3月開錄

▲胡瓜主持的華視周六8點檔《週末最強大》，日前已低調完成第二季續約。（圖／本刊攝影組CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

綜藝大哥胡瓜攜手徒弟歐漢聲、「金鐘視帝」陳亞蘭共同主持的華視周六8點檔《週末最強大》，自去年12月13日首播以來，成功帶動原時段收視翻倍成長。時報周刊CTWANT掌握獨家消息指出，原本僅與華視簽約一季13集的胡瓜，日前已低調完成續約,新一季預計將於3月展開首次錄影，顯示節目表現獲得電視台高度肯定。

獨家／胡瓜續約電視台關鍵原因曝光　新一季節目3月開錄

▲《週末最強大》開播後成功帶動原時段收視翻倍成長。（圖／華視提供）

獨家／胡瓜續約電視台關鍵原因曝光　新一季節目3月開錄

▲「胡蘭歐出任務」外景單元話題十足，成功吸引大批粉絲關注。（圖／華視提供）

《週末最強大》主打多元型態綜藝內容，棚內單元包括「瓜瓜夜總會」、「現代包青天」，並結合外景「胡蘭歐出任務」，橫跨歌唱、短劇、遊戲等多種元素，製作規格走向大型綜藝編制。開播之初胡瓜曾語帶保留表示：「做一季我可以答應，但長久要想想，現在其實不只看收視率,而是看置入與贊助，若資源不到位會很難維持。」

對於外界盛傳單集製作費破百萬，胡瓜坦言「一集破百萬是必然」，尤其外景遊戲與戲劇式短劇拍攝成本高昂，加上歌唱橋段與全新蒐集的鬼故事題材，皆需相對資源投入，直言一集節目需要3天時間錄影，相當耗費心力。至於收視表現，他則淡然表示：「收視不是我決定，是觀眾決定。」並強調目標是把電視觀眾找回來，而非與同檔節目惡性競逐。

獨家／胡瓜續約電視台關鍵原因曝光　新一季節目3月開錄

▲胡瓜除已確定續約華視外，也將持續主持在民視深耕逾23年的《綜藝大集合》，穩坐長壽綜藝一哥地位。（圖／侯世駿攝）

外界同樣關注他與《綜藝大集合》的合作動向。胡瓜說明，近年與民視合作並未簽訂正式合約，為避免日後爭議，去年10月主動寄出存證信函通知合約到期，卻在媒體傳播過程中被解讀為「不做了」。他直言：「我沒有合約，就是製作單位做一集，我拿一集錢。」目前胡瓜除已確定續約華視外，也將持續主持在民視深耕逾23年的《綜藝大集合》，穩坐長壽綜藝一哥地位。

獨家／胡瓜續約電視台關鍵原因曝光　新一季節目3月開錄

▲胡瓜發起、為公益而唱的《鑽石舞台之夜》演唱會，今年將再度登上北流開唱，並邀來余天、余祥銓父子同台演出。（圖／方萬民攝）

此外，由胡瓜發起、為公益而唱的《鑽石舞台之夜》演唱會，今年於台北、台中完成4場演出後，將於3月21日、22日再度登上台北流行音樂中心。首日卡司包括余天、余祥銓父子與黃西田坐鎮；第二日則由蕭敬騰壓軸，李千娜助陣。完整演出陣容尚包括王彩樺、曾心梅、李翊君、翁立友、賴慧如、AKB48 Team TP、鍾采穎等，本次公益受贈單位為財團法人台中市私立十方社會福利慈善事業基金會與台大清寒希望獎助學金，延續胡瓜長年結合綜藝與公益的品牌路線。

對於胡瓜續簽《週末最強大》第二季節目，華視公關回應本刊表示：「《週末最強大》感謝各界與觀眾的支持與喜愛，收視率已再創新高；第二季的後續規劃與內容已在進行中，我們期盼能持續精進品質，在未來帶給觀眾更亮眼的表現。」胡瓜經紀人丁柔安僅簡潔回應本刊：「一切以電視台正式公布為準。」

