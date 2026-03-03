宥勝離婚疑避人耳目！　帶林慈惠赴日本滑雪…友人PO大合照露餡

▲宥勝去年初因妨害性自主案開庭，傳他因為此案件與妻子林慈惠離婚。（圖／鏡週刊提供）

宥勝因妨害性自主案，前年底由高等法院判刑8個月、緩刑5年，隔半年他試圖從頻道復出，卻遭反彈聲浪擊退；去年中傳出他和妻子林慈惠已離婚，配偶欄是空白。不過，有目擊者指出，兩人今年1月中，曾相偕到日本越後湯澤滑雪，雖然包得緊緊，仍被眼尖民眾認出。

▲宥勝和林慈惠被目擊與一群友人，去日本越後湯澤滑雪。（圖／讀者提供）

1月間有網友發文：「謝謝我的好兄弟宥勝，帶我踏進滑雪的世界。」據悉，一直都很熱愛滑雪的宥勝，今年初和親近的好友一同去日本滑雪，最引人側目的是，前妻林慈惠也一同參與行程，並留下大合影。

▲網友在社群po圖分享，感謝好友宥勝帶他滑雪。（圖／讀者提供）

什麼都隨他 永遠配合

宥勝過去就曾挑戰極地長征，滑雪前進南極，因此格外熱愛滑雪。今年1月他被民眾直擊現身日本滑雪勝地越後湯澤。先前離婚傳聞，不無可能是為了林慈惠的團購事業而切割，除了不讓股東有芥蒂，對消費者而言也較無爭議。

▲宥勝的妻子林慈惠經營團購有成，時常忙著包裝出貨。（圖／翻攝自宥勝之旅粉絲團）

宥勝的另一半林慈惠，原本是他的貼身經紀人，十分理解並寵溺宥勝，任由他做自己、永遠配合。例如宥勝覺得住豪宅不開心，想賣房改住露營車，老婆就帶著家人一起浪跡天涯。結束流浪日子後，決定落腳台中清水，租下2百坪田中央的土地，住在組合屋，期間還因鄰居噴灑農藥，搞得雞飛狗跳。

而在此期間，宥勝於2023年3月為了營造驚喜，買了機票讓老婆獨自飛往未知的國家度假，安排為期21天的奧地利「盲遊」旅行，也曾是不可思議的經歷。

不過對照當時宥勝的妨害性自主罪已經開庭，盲遊驚喜正值辯論終結的時間點，實在巧合。如今隨著官司告一段落，林慈惠也在社群分享已經搬離現址，但目前組合屋仍在，因此過年前也帶孩子回去參加學校年節活動。

公司搬台北 照顧兩小

宥勝案發被判刑後，無法從事演藝工作；而林慈惠已將公司遷至台北，估計搬到娘家附近，可就近幫忙照顧家人，一家人結束漂泊無根的日子，過上踏實生活。

▲宥勝（左）5年前和邱澤（右）、陳意涵（中）合作電視劇，雖戲分不多，但和陳意涵有不少對手戲。（圖／鏡週刊提供）

其實去年耶誕節時，林慈惠與家人共度，網路貼文中也提到「爸爸」，透露歡度佳節對家人仍努力維持耶誕老公公的想像，看起來爸爸仍是生活中重要的一分子。如今宥勝和林慈惠被目擊一起到日本滑雪，從林慈惠對他無止盡的包容支持來看，恐怕2人關係也難以真正切割。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

