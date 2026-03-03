孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」主婚人是她！婆媳關係曝：根本不認識

▲孫協志（左）和夏宇童（右）2月14日舉行婚禮。（翻攝自孫協志臉書）



圖文／鏡週刊

當年以男團5566隊長之姿走紅的孫協志，隔了10年再婚，與小12歲女星夏宇童完成終身大事，原本是皆大歡喜的喜事，因孫母先前出面表示「未受邀」，成為婚禮未爆彈，據悉當天孫協志的媽媽的確沒到場，主婚人是阿姨。

據悉，孫協志與夏宇童登記後低調籌備婚宴，圈內好友陸續收到喜帖，但就在婚禮前夕，孫媽媽受訪時一句「沒有收到邀請」，瞬間點燃外界揣測，母子是否關係疏離，也頗費疑猜。

喜宴沒到場 母子疏離

孫協志的媽媽孫麗鈞當年最讓人印象深刻，是三番兩次在部落格痛批孫協志昔日女友丁小芹，罵她貪玩不想結婚生子，會讓孫協志斷子絕孫，而且還沒嫁過門，行為似已嫁入豪門，指孫協志努力賺的錢都被她揮霍光，讓為母的她很心疼。之後孫協志與韓瑜因戲生情而閃婚，外界曾盛傳孫母對這段婚姻態度保留， 也一直存在婆媳問題。

▲孫協志母親（左）未出席兒子婚禮引發揣測。（翻攝自孫協志臉書））



事隔十年餘，孫母說婚禮「未受邀」，是否因媳婦人選再掀心結？雖然孫協志火速澄清「一定會邀請，雙方家長都有」，但最後顯然媽媽沒到場，孫協志對媒體沒好感，婚禮未邀請媒體採訪，因此也不會被問到尷尬狀況。

不過據知情人士指出，孫協志媽媽個性難捉摸，身邊親友也不常往來，怕一言不合惹她不開心，身邊最常往來的，據説是熟悉多年的保險專員。而夏宇童這廂也很尊重孫母的身分，不可能反對婆婆參加婚禮，對方是否到場，也只能順其自然。再者，孫協志媽媽根本不認識夏宇童，也無所謂喜歡與否，母子似乎保持一定的距離。

▲孫協志（右）和夏宇童（左）婚禮席開40桌，幾乎都是演藝圈內人。（翻攝自孫協志臉書）



被問新媳婦 不表意見

孫協志母親孫麗鈞久未露面，年前特別北上參加台北市演藝工會盛宴，被問到對「新媳婦」夏宇童的看法，她僅說，「我沒意見，他們年輕人高興就好」，語氣平和。而孫麗鈞對於新媳婦，沒有太多想法，聊及是否期待兩人生子？她急著想走，直說「能生就好，不生也沒有關係」。隔沒兩天孫協志的生父陳勝泉臉書發文，「很多時候，寧願被誤會，也不想去解釋。信與不信，就在一念之間。懂我的人，何必再解釋。」

70歲的孫麗鈞藝名花格格，曾是歌廳駐唱歌手，過去因公開孫協志身世，痛批孫協志生父是負心漢、她一手帶大兒子等言論，導致孫協志處境尷尬。

▲孫協志（右二）昔日帶領的男團5566在婚禮仍未合體。





