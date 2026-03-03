ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

愷樂兒子撒嬌「結局神展開」
iPhone 17e突襲發表！
吳辰君曝「杜拜街頭無人畫面」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

林襄 琳妲 朴寶藍 萬梓良 阿Mo 愷樂 吳辰君 朴寶劍

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」主婚人是她！婆媳關係曝：根本不認識

喜酒缺一席／獨家！主婚人是阿姨　孫協志媽媽缺席婚禮

▲孫協志（左）和夏宇童（右）2月14日舉行婚禮。（翻攝自孫協志臉書）

圖文／鏡週刊

當年以男團5566隊長之姿走紅的孫協志，隔了10年再婚，與小12歲女星夏宇童完成終身大事，原本是皆大歡喜的喜事，因孫母先前出面表示「未受邀」，成為婚禮未爆彈，據悉當天孫協志的媽媽的確沒到場，主婚人是阿姨。

據悉，孫協志與夏宇童登記後低調籌備婚宴，圈內好友陸續收到喜帖，但就在婚禮前夕，孫媽媽受訪時一句「沒有收到邀請」，瞬間點燃外界揣測，母子是否關係疏離，也頗費疑猜。　

[廣告]請繼續往下閱讀...

喜宴沒到場　母子疏離

孫協志的媽媽孫麗鈞當年最讓人印象深刻，是三番兩次在部落格痛批孫協志昔日女友丁小芹，罵她貪玩不想結婚生子，會讓孫協志斷子絕孫，而且還沒嫁過門，行為似已嫁入豪門，指孫協志努力賺的錢都被她揮霍光，讓為母的她很心疼。之後孫協志與韓瑜因戲生情而閃婚，外界曾盛傳孫母對這段婚姻態度保留， 也一直存在婆媳問題。

喜酒缺一席／獨家！主婚人是阿姨　孫協志媽媽缺席婚禮

▲孫協志母親（左）未出席兒子婚禮引發揣測。（翻攝自孫協志臉書））

事隔十年餘，孫母說婚禮「未受邀」，是否因媳婦人選再掀心結？雖然孫協志火速澄清「一定會邀請，雙方家長都有」，但最後顯然媽媽沒到場，孫協志對媒體沒好感，婚禮未邀請媒體採訪，因此也不會被問到尷尬狀況。

不過據知情人士指出，孫協志媽媽個性難捉摸，身邊親友也不常往來，怕一言不合惹她不開心，身邊最常往來的，據説是熟悉多年的保險專員。而夏宇童這廂也很尊重孫母的身分，不可能反對婆婆參加婚禮，對方是否到場，也只能順其自然。再者，孫協志媽媽根本不認識夏宇童，也無所謂喜歡與否，母子似乎保持一定的距離。

喜酒缺一席／獨家！主婚人是阿姨　孫協志媽媽缺席婚禮

▲孫協志（右）和夏宇童（左）婚禮席開40桌，幾乎都是演藝圈內人。（翻攝自孫協志臉書）

被問新媳婦　不表意見

孫協志母親孫麗鈞久未露面，年前特別北上參加台北市演藝工會盛宴，被問到對「新媳婦」夏宇童的看法，她僅說，「我沒意見，他們年輕人高興就好」，語氣平和。而孫麗鈞對於新媳婦，沒有太多想法，聊及是否期待兩人生子？她急著想走，直說「能生就好，不生也沒有關係」。隔沒兩天孫協志的生父陳勝泉臉書發文，「很多時候，寧願被誤會，也不想去解釋。信與不信，就在一念之間。懂我的人，何必再解釋。」

70歲的孫麗鈞藝名花格格，曾是歌廳駐唱歌手，過去因公開孫協志身世，痛批孫協志生父是負心漢、她一手帶大兒子等言論，導致孫協志處境尷尬。

喜酒缺一席／獨家！主婚人是阿姨　孫協志媽媽缺席婚禮

▲孫協志（右二）昔日帶領的男團5566在婚禮仍未合體。


更多鏡週刊報導
喜酒缺一席／父親已讀不回放鳥婚禮　女星爆哭大罵：你又不是不愛我
捱過鬼門關／獨家！抱病出席記者會　沈玉琳向醫院告假拚復出
寵娃萬事足／獨家！撒萬元買新衣　趙小僑逛街寵女兒曬幸福

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊

推薦閱讀

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」主婚人是她！婆媳關係曝：根本不認識

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」主婚人是她！婆媳關係曝：根本不認識

2小時前

宥勝離婚疑避人耳目！　帶林慈惠赴日本滑雪…友人PO大合照露餡

宥勝離婚疑避人耳目！　帶林慈惠赴日本滑雪…友人PO大合照露餡

2小時前

林襄飛美國「回台遇班機停飛」　鏡頭前崩潰喊：好累

林襄飛美國「回台遇班機停飛」　鏡頭前崩潰喊：好累

10小時前

琳妲遭控「半夜狂敲擾民」鄰居投訴球團　她崩潰買監視器PO文求助

琳妲遭控「半夜狂敲擾民」鄰居投訴球團　她崩潰買監視器PO文求助

13小時前

67歲萬梓良罹病難行走！晚年淡出演藝圈現況曝　王晶：靠酒吧賣唱維生

67歲萬梓良罹病難行走！晚年淡出演藝圈現況曝　王晶：靠酒吧賣唱維生

3/1 14:53

照顧癱瘓兒3年多！MIRROR重傷舞者爸爸病倒　悲嘆「撐不住了」

照顧癱瘓兒3年多！MIRROR重傷舞者爸爸病倒　悲嘆「撐不住了」

19小時前

朴寶藍突猝逝「死因急性酒精中毒」　好友慶32歲冥誕：姐姐們來了

朴寶藍突猝逝「死因急性酒精中毒」　好友慶32歲冥誕：姐姐們來了

22小時前

性感護理師IG擁萬粉　網路散布「患者不堪照」遭檢舉下場曝

性感護理師IG擁萬粉　網路散布「患者不堪照」遭檢舉下場曝

3/2 08:01

小學館又爆錄用性犯罪者！《act-age》作者改名連載　官方急道歉停更

小學館又爆錄用性犯罪者！《act-age》作者改名連載　官方急道歉停更

10小時前

愷樂曝兒子睡前撒嬌　「收手指愛心」下秒結局神展開

愷樂曝兒子睡前撒嬌　「收手指愛心」下秒結局神展開

11小時前

吳辰君曝「杜拜街頭空無一人」畫面　憂黎巴嫩遇襲：當地有朋友

吳辰君曝「杜拜街頭空無一人」畫面　憂黎巴嫩遇襲：當地有朋友

11小時前

藍正龍綜藝圈找活路！出道27年首接主持「赴澳日辦桌」節目陣容曝

藍正龍綜藝圈找活路！出道27年首接主持「赴澳日辦桌」節目陣容曝

3小時前

熱門影音

金鐘國參訪私人動物園　杜拜土豪安排跟獅虎拔河

金鐘國參訪私人動物園　杜拜土豪安排跟獅虎拔河
74歲還在信義區夜店嗨！　比莉一拿麥克風…全場暴動

74歲還在信義區夜店嗨！　比莉一拿麥克風…全場暴動
弦子夫妻目睹帆船飯店著火　困在杜拜苦喊：想回家

弦子夫妻目睹帆船飯店著火　困在杜拜苦喊：想回家
布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」
白智榮20歲就整形「鼻子內縮」　老公想捐耳骨:我什麼都給妳

白智榮20歲就整形「鼻子內縮」　老公想捐耳骨:我什麼都給妳
蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」

蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」
向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇

向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇
愛雅產後揪閨蜜「試喝母奶」　阿喜曝真實感想：像脫脂淡奶

愛雅產後揪閨蜜「試喝母奶」　阿喜曝真實感想：像脫脂淡奶
KPOP第一人！Rosé奪全英音樂獎　暖提BLACKPINK：真的很愛妳們

KPOP第一人！Rosé奪全英音樂獎　暖提BLACKPINK：真的很愛妳們
激吻75歲劉曉慶!!!　小30歲男星短劇跟她談戀愛

激吻75歲劉曉慶!!!　小30歲男星短劇跟她談戀愛
白鹿遭私生跟車　「直接下車抓人」

白鹿遭私生跟車　「直接下車抓人」
《陽光女子合唱團》狂賣6.7億！　陳意涵：我現在是老公的神

《陽光女子合唱團》狂賣6.7億！　陳意涵：我現在是老公的神
圭賢帶娃去動物園「一秒心累」　敷衍：動物休假了..馬上被抓包XD

圭賢帶娃去動物園「一秒心累」　敷衍：動物休假了..馬上被抓包XD

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

蔡淑臻被小12歲男友「下封口令」　拍親密戲讚莫子儀：果然是老手

蔡淑臻被小12歲男友「下封口令」　拍親密戲讚莫子儀：果然是老手

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

潘瑋柏笑「登澳網也接不到球」拉周董下水　自嘲「演唱會像開盲盒」：潘帥是隱藏款XD

潘瑋柏笑「登澳網也接不到球」拉周董下水　自嘲「演唱會像開盲盒」：潘帥是隱藏款XD

看更多

黃沐妍挺8月孕肚參加「Hyrox」 被讚：地表最強孕婦！

即時新聞

剛剛
剛剛
15分鐘前0

林進取消杜拜轉機！　幫好友慶生遇戰火…砸重金「重買機票」返台

48分鐘前1

港星夫婦受困杜拜「電話打不通」！滿地飛彈殘骸　女兒淚：要平安回來

1小時前30

1集製作費破百萬！胡瓜《週末最強大》第二季動向曝光 華視全說了

1小時前11

「奶不好找」玩笑惹眾怒！　楊昇達深夜黑白照道歉：滴滴皆辛苦

2小時前0

3月3日星座運勢／獅子桃花朵朵開　處女有利相親

2小時前1

宥勝離婚疑避人耳目！　帶林慈惠赴日本滑雪…友人PO大合照露餡

2小時前6

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」主婚人是她！婆媳關係曝：根本不認識

3小時前2717

馬國弼欠債5000萬「還到剩5萬」　律師驚嘆：稀有動物

3小時前0

王傳一回外婆家鄉講相聲…開場起火爆衝突　演到一半大咖嘉賓現身

3小時前20

藍正龍綜藝圈找活路！出道27年首接主持「赴澳日辦桌」節目陣容曝

讀者迴響

熱門新聞

  1. 孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」
    2小時前3
  2. 離婚疑似避人耳目　宥勝帶林慈惠赴日本滑雪
    2小時前1
  3. 林襄飛美國「回台遇班機停飛」
    10小時前102
  4. 琳妲遭控「半夜狂敲擾民」鄰居投訴球團　她崩潰求助
    13小時前123
  5. 67歲萬梓良罹病難行走！晚年淡出演藝圈現況曝
    3/1 14:5343
  6. 照顧癱瘓兒3年多！MIRROR重傷舞者爸爸病倒　
    19小時前42
  7. 朴寶藍突猝逝「死因急性酒精中毒」　好友慶32歲冥誕：姐姐們來了
    22小時前41
  8. 性感護理師IG擁萬粉　網路散布患者不堪照遭檢舉
    3/2 08:015031
  9. 小學館又爆錄用性犯罪者！官方急道歉停更
    10小時前63
  10. 愷樂曝兒子睡前撒嬌　「收手指愛心」結局神展開
    11小時前44
ETtoday星光雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合