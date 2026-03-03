ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
藍正龍綜藝圈找活路！出道27年首接主持「赴澳日辦桌」節目陣容曝

▲藍正龍接下《請世界吃桌》主持棒，挑戰海外辦桌給外國人吃。（翻攝自藍正龍臉書）

圖文／鏡週刊

藍正龍近日從戲劇男神轉戰綜藝圈，攜手隋棠、浩子、陳隨意以及知名網紅千千，共同主持三立實境節目《請世界吃桌》，擁有中餐丙級證照的他，罕見在鏡頭前大秀廚藝，繼今年初遠征澳洲雪梨辦桌後，3月中旬又將飛往日本熊本，親自下廚給日本人吃，將台灣辦桌文化推向國際。

▲出道27年，藍正龍（左）第一次執導電影《成功補習班》上映時，與演員陳柏霖（中）、 謝欣穎（右）一起出席記者會。（圖／鏡週刊提供）

出道27年，藍正龍的戲劇、電影作品眾多，這回是首次接下主持棒，在《請世界吃桌》節目中挑戰台灣最具代表性的辦桌文化。其實在主持節目之前，他早已取得中餐丙級證照，但要在鏡頭前為眾人辦桌，仍是一大考驗。

擁丙級證照　愛做菜

據悉，藍正龍不僅愛吃、也愛下廚做菜，為了做好吃的菜給家人吃，後來乾脆跑去學做菜，而他每學一道菜都很有成就感，上課到了一定程度，便想著乾脆去考丙級證照，沒想到就考到了。剛好《請世界吃桌》節目找上他，雖有專業廚師協助，但對藍正龍而言，每一道手工菜、每一個細節都是全新挑戰。

▲《請世界吃桌》主持群隋棠（左起）、陳隨意、藍正龍、網紅千千、阿男師及浩子到澳洲辦桌給老外吃。（圖／鏡週刊提供）

《請世界吃桌》節目將陸續在澳洲雪梨、日本熊本、美國紐約以及台北101辦桌。對製作團隊而言，在台灣辦桌不困難，但要將辦桌文化搬到海外，涉及食材採買、環境限制、操作流程等多重挑戰，難度可想而知。

料理大龍蝦　刀工強

今年初的雪梨辦桌，團隊見識到了海外辦桌的「隱藏難度」，例如雖備妥各式中餐必備的鍋碗瓢盆，但抵達雪梨才發現，環境限制也是一大考驗。澳洲規定廢水不得直接排入下水道，因此錄影前一天必須先處理好食材，錄影當天的廢水與使用過的油脂，都必須集中收集，錄影結束後再送回中央廚房統一處理，整個流程繁瑣，在在考驗團隊的細心與耐心。

▲藍正龍因為喜歡品嘗美食而去學廚藝。（圖／台灣三得利提供）

身兼主持人與大廚的藍正龍，在錄影前一天就到中央廚房備料，從洗菜、切菜到處理大龍蝦，每一個步驟都很認真，平時鏡頭前多以戲劇角色示人的他，這次展現了敬業嚴謹的另一面。

▲藍正龍（右起）為了電影《成功補習班》，帶著演員邱以太、詹懷雲、林奕嵐、侯彥西做宣傳。（圖／鏡週刊提供）

節目團隊中，隋棠是總召，也會幫忙洗菜；陳隨意本身就是辦桌廚師出身；浩子跟網紅千千幫顧內、外場，浩子以愛喝酒出名，但製作單位表示他這次非常認真在幫忙辦桌。藍正龍下廚時刀工俐落、食材整理迅速，專業度幾乎不輸現場的資深大廚，他也預定3月飛往日本熊本，在知名的熊本城親自下廚。



