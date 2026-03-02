專訪／張宇美伊開打前一天回台　「晚了就回不來」

記者葉文正／台北報導

前主播張宇在回教齋戒月第一天前往杜拜旅遊，停留多天後，在前天回到台灣，一落地看新聞才知道美伊已經開打，而且還有砲彈擊中杜拜的機場。她心有餘悸表示：「完全不知道會這樣，是開打前一天抵台，回來看到新聞才知道打了，真的差一點。」

▲張宇日前到杜拜旅遊。（圖／張宇提供）

張宇說，這次對於回教齋戒月印象深刻，「我們抵達那天剛好是齋戒月開始（當地凌晨5:24分）是按照當地算出，本來以為會很嚴肅甚至沒有酒精，但在杜拜這種觀光勝地，一般餐廳到了晚上還是會提供。這裡的民眾很虔誠，每天傍晚太陽快要下山的時候，會有全國性的廣播（連百貨公司都聽得到）像是一個男生的聲音在唱歌，提醒大家可以開齋了、可以吃飯進食喝水了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張宇發現杜拜當地房市相當熱絡。（圖／張宇提供）

張宇也提到當地民眾熱心：「有一次這個時間點我剛好坐在計程車上，路邊就有阿北趁等紅燈的時候遞給我們餐盒，除了司機有拿到，我們這些外國遊客也有拿到，覺得很暖心。裡面會有一些水、小蛋糕、飲料、甜棗，當地人說在齋戒月布施的功德是平常的10倍。每個地方也都會設有可以禮拜的小空間，常常看到有虔誠的民眾在禮拜。」

▲在當地看到小貓愛心噴發。（圖／張宇提供）

她也提醒想在齋戒月前往旅遊的朋友：「市區如果是吃阿拉伯菜的餐廳，最近的菜單也都是Ramadan（齋月菜單），並不提供酒精，有很多Hummus(鷹嘴豆泥）、優格、香料、檸檬汁調味，很有異國風情我很喜歡。」

▲收到齋戒月小餐盒。（圖／張宇提供）

張宇也對於被攻擊地點巧合到不可思議：「這次被攻擊的棕櫚群島也是杜拜的大型人工群島，我們剛到杜拜的前幾天就是住在這裡。他的設計是像棕櫚葉一樣延伸開來，每一片葉子上都有很多奢華的飯店，可以看到海景跟許多大型的植栽，觀光客主要會去渡假的地方，人民蠻友善的大部分英文都會通，帆船飯店失火的前一天剛好我也在這邊騎電動滑板車。」

▲騎電動滑板車。（圖／張宇提供）

張宇這次也注意到當地房屋市場行情，「杜拜現在房地產很夯，我們一直看到到處都在蓋房子，還有連商場、百貨、觀光區逛一逛都會有攤位，被講中文的中東小哥攔下「美女～要買房子嗎？」非常的幽默，不知戰爭會不會影響到這一塊。」