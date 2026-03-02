依依懷孕快7月「狂爬424階樓梯」　納豆驚恐表情全被拍

記者王靖淳／綜合報導

依依（陳依依）和藝人納豆（林郁智）2024年完成結婚登記，去年底驚喜公開懷孕喜訊，透露腹中寶寶是女生。平時會在社群記錄生活的她，今（2）日透過Threads發文曬出懷孕快7個月的近照。

▲依依孕期爬424階樓梯。（圖／翻攝自Threads／sherry11ee）

透過依依分享的照片可見到，她和納豆兩人站在法國羅浮宮前擺拍，依依身穿一件連身長裙，完美凸顯明顯且圓潤的孕肚，再外搭一件黑色外套，肩上揹著一個菱格紋包，腳上踩著厚底鞋，整體造型相當休閒。一旁的納豆則穿著一件黑色連帽外套，他靠近依依的孕肚，對鏡頭張大嘴巴，擺出一個驚訝的搞笑表情。

▲依依曝納豆快嚇壞。（圖／翻攝自Threads／sherry11ee）

依依在文中分享自己的超狂壯舉，她透露自己明明已經是「懷孕快7個月」的準媽媽，卻依然挑戰完成「來回走了424階聖母院鐘樓」的艱難任務。面對自己的驚人表現，依依在文中開心表示要給自己一個讚，同時也幽默地自嘲，自己是位很愛爬上爬下的孕婦，讓一旁的納豆看了都忍不住替她緊張，「快把爸爸嚇壞。」