從財經主播到房產女王！朱琦郁談房市走向　點名「這幾區」仍穩健

過去曾任財經主播的女星朱琦郁，如今除了主持活動、上節目外，也分享房地產資訊更被稱為「房產女王」，她錄製許多房地產內容影片，不僅吸引大量關注，因分析角度專業、論述清晰，讓不少觀眾直言「更有信任感」，甚至跟著她的推薦入手人生第一間房。

朱琦郁近年拍了許多介紹房地產的影片，她也表示去年起台灣房市進入修正與冷靜期，但部分區域表現仍相對穩健，例如板橋、中永和、三重及桃園部分地區，市場仍以換屋與自住需求為主。過去擔任財經主播時累積的大量觀眾，如今也成為她房產內容的主要受眾，影片上線後經常收到大量詢問，甚至不少人直接私訊預約賞屋，讓她笑稱自己「變成小客服」，雖然忙碌卻也感到開心，因為能幫助民眾找到理想的家。

她分享自身看屋經驗，曾介紹位於板橋府中站附近的預售案，當時開價落在6字頭，她認為以區域發展與機能而言相當具有吸引力，甚至打算購入作為工作室使用。沒想到影片發布後短短兩週，再回頭賞屋時，心儀房型已全數售罄，讓她感嘆「如果遇到喜歡的房子，真的不能等影片上線再決定」，也顯示熱門建案仍具市場競爭力。

儘管網路上常有網友質疑房價或區位，但朱琦郁透露，曾有粉絲特地找她簽名，並分享自己是看了她的影片才買下第一間房，近期更購入第二間，認為她的介紹中肯且實用，能幫助購屋族提前篩選物件。這樣的回饋讓她深受感動，也更確信房產資訊的價值，「一間房子可能不適合所有人，但對某些人來說，卻是夢想中的家。」