琳妲遭控「半夜狂敲擾民」鄰居投訴球團　她崩潰買監視器PO文求助

記者蔡宜芳／綜合報導

職棒啦啦隊Rakuten girls（樂天女孩）成員琳妲，在去年才剛搬進新家，沒想到，近日卻遭樓下鄰居多次控訴半夜敲打、走路大聲，對方還錄音向球團投訴。對此，琳妲在社群無奈發文求救，還花錢裝監視器自保，引發網友關注。

▲琳妲日前透露自己被鄰居控訴噪音太大。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）

琳妲日前透露，她搬進新家不到半年，卻頻繁被鄰居控訴擾民，對方多次反應她「敲東西、走路很大聲」。對此，琳妲強調，自己工作繁忙，經常不在家，「真的累到只想躺下，不可能刻意『走很大聲』。」況且她之前在舊家住了31年，都沒被鄰居投訴過，新家還特地做了抗噪地板，就是怕影響鄰居。

琳妲委屈表示，自己其實也有聽到聲響，但當時她人在看電視，以為是樓上發出的聲音。琳妲也透露，抗議的鄰居跑到自家門口大聲喊叫、威脅她：「擾民的是你啦，我會讓你上報的！」讓她覺得很傻眼，「難道我才剛買的家，以後都不能正常走路嗎？」

▲琳妲曬出影片。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）

琳妲2日再度分享糾紛進展，透露鄰居在她家門口錄下聲響影片，直接傳給球團抗議。琳妲也將影片PO出，求助網友問說：「有經驗的網友們，可以幫我聽聽這是你們說的水錘效應嗎？當時我也有聽到，但我在沙發上耍廢！」崩潰直呼自己又不是木工，沒有理由在家敲東西。

為了應對鄰居的控訴並尋求真相，琳妲透露自己已經花了四千多元買監視器自保。她的貼文也引網友紛紛留言「找水電師傅來看看，通常能找出問題，很像馬達故障」、「我們社區也是突然傳出這聲音，後來發現可能是加壓馬達故障」。

▲琳妲透露該鄰居不斷打電話到公司抗議。（圖／翻攝自Threads／linda831212）