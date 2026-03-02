女神AYUNi D收到台灣燈籠！學道地台語　合作拍謝少年

記者吳睿慈／台北報導

日本音樂人AYUNi D與台灣樂團拍謝少年攜手推出全新單曲〈Outta My Way〉，以台語、日文交織創作，在強烈節奏中唱出「不被干擾」的堅定信念。雙方2日接受台灣媒體聯訪，恰好適逢元宵節，AYUNi D收到來自台灣紅燈龍以及簽名黑膠唱片，她表示：「非常非常開心，非常感謝這兩份禮物。因為我自己是玩樂團的，有時候也會製作黑膠唱片，也知道製作黑膠唱片很不容易，且黑膠唱片也非常稀少，因此能收到這份禮物真的非常開心！」

▲AYUNi D、拍謝少年跨海接受聯訪。（圖／海口味有限公司提供）



元宵節提燈籠象徵光亮與祝福，AYUNi D許下溫暖心願，希望所有願意聆聽他們音樂、走進演唱會支持他們的人，以及默默關心、為他們擔心的家人與粉絲，都能平安順遂，在健康與安心中度過每一天。拍謝少年貝斯手薑薑則坦言，新年新希望是「慢慢把情緒安放好、讓自己重新恢復平衡」，他認為音樂是一種溫柔的媒介，能讓人在一首歌的時間裡暫時停下腳步，找回內心的平靜，也盼望新歌能帶給聽眾同樣的陪伴感。

這段跨國合作其實源於一場音樂緣分。拍謝少年透露，當初因為AYUNi D曾在社群平台分享他們的作品，加上她來台於Legacy Taipei演出時，團員也設法託人送上專輯，甚至聽說她演唱會進場音樂播放了拍謝少年的CD，雙方因此萌生合作念頭。AYUNi D則表示，此次合作是收到拍謝少年的正式邀請才展開，至於契機是否與她曾分享歌曲或與日本傳奇吉他手Hisako的連結有關，她也笑說是一段奇妙的緣分。

▲女神AYUNi D收到台灣燈籠。（圖／AYUNi D提供）



有趣的是，拍謝少年成團初期團名為「Sorry Youth」，被問到是否幫合作團體取個台語諧音團名時，吉他手維尼笑說為此還特地提早起床苦想，卻直呼太難。不過他透露，在東京錄音時，AYUNi D曾現場試唱台語，語言天分令人驚艷，還用台語向大家打招呼「打給厚」、「多蝦多蝦」，展現十足誠意。雙方更相約待她來高雄演出時，要準備在地美食親自教學道地台語。

▲女神AYUNi D特地學「打給厚」拉近與拍謝少年的距離。（圖／海口味有限公司提供）



談到合作後的印象轉變，AYUNi D坦言原本透過音樂覺得拍謝少年帥氣又酷，實際相處後發現維尼其實害羞又憨厚可愛，反差萌十足。她也分享首次赴海外錄音的經驗，原以為會十分嚴肅，沒想到現場氣氛與台灣相似，專業卻如朋友般一字一句雕琢作品。錄音期間還發生暖心插曲，當她得知同行的台灣錄音師生日，特別準備驚喜蛋糕慶祝，讓對方感動直呼「對我太好了，謝謝！」

新歌〈Outta My Way〉最大亮點在於台語與日文共存同一首歌。薑薑表示，創作過程中才深刻體會日文需以較多音節表達一句話，與台語語感差異極大，歌詞結構因此反覆琢磨。鼓手宗翰則舉例，日文歌詞「我不會讓你打擾我」聽來鏗鏘有力，而台語則加入極具在地味的用法「我管你去死」，各自以最道地的語言回應歌名概念，盼讓世界各地的聽眾都能產生共鳴。拍謝少年2026年最新單曲〈Outta My Way〉ft. PEDRO將於3月18日在各大數位音樂平台正式上架，且將於大港開唱進行全球首唱。