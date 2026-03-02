陳孟賢自爆差點無法來到世上　黃沐妍產後被先生嫌棄原因曝

記者葉文正／台北報導

由苗可麗與陳孟賢聯手主持的三立台灣台談話節目《阿姐萬歲》節目一開始盤點「2026年還存在的孕期迷思」，黃沐妍分享自己懷孕五個多月時到金門主持跨年，禮服袖子快掉下來想拿針線縫補，卻被工作人員緊急阻止，理由竟是「孕婦不能碰針線、剪刀，會影響小孩唇裂！」讓她哭笑不得直呼：「難道衣服在台上掉下來比較好嗎？」

▲陳孟賢(左)與苗可麗一起主持。（圖／三立提供）

談到最惹怒孕婦的一句話，黃沐妍直言最討厭被問：「妳覺得男生好還是女生好？」她認為性別早已確定，這樣的提問彷彿否定孩子存在，甚至覺得胎兒在肚子裡都聽得到。

▲來賓們一起討論懷孕生產禁忌。（圖／三立提供）

陳孟賢也分享自身故事，透露媽媽懷他時原本想生女生，甚至曾考慮終止妊娠，但在準備手術那天他在肚子裡不停踢動，讓媽媽改變心意。愛雅則說最像詛咒的一句話，是家人不斷質疑她為何不選大醫院生產，「一直說萬一急救來不及怎麼辦，真的壓力很大！」劉雨柔也指出，很多人產後的意見更誇張，從母奶、瓶餵到配方奶品牌，每件事都被評論，讓媽媽們壓力爆表。苗可麗也感同身受表示：「有些人會覺得妳不餵母奶就不對，但沒有人知道妳擠不出來有多崩潰！」引起現場強烈共鳴。

聊到另一半的反應，黃沐妍笑說老公曾吐槽她懷孕後放屁太臭，她雖然無奈，仍理性查資料找原因。