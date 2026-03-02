百萬網紅出國「遇戰火不敢轉機」　急退票重買：沒期望沒失望

記者王靖淳／綜合報導

百萬網紅常勇近期在社群發文分享，與好友一行人前往挪威旅遊，然而，這趟原應充滿期待的旅程，卻意外因為國際局勢的動盪而出現了插曲。貼文曝光後，立刻掀起網友熱烈討論。

▲常勇會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／changyonggggg）

常勇在文中坦言，挪威當地氣溫極低，「再冷，都沒有我重買機票只剩商務艙還冷。」原來，近期受到伊朗美國事件、杜拜被襲擊事件等國際衝突升溫的影響，為了人身安全起見，他與好友們不敢在那邊轉機，所以最後只好忍痛將原本的機票退掉，硬著頭皮重購買高價位的商務艙機票，「沒有期望幾沒有失望是真的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲常勇近期前往挪威。（圖／翻攝自Instagram／changyonggggg）

雖然經歷被迫重買機票的破財小插曲，但這場挪威之旅仍為常勇帶來意想不到的驚喜，為此他在文末透露：「意外發現這個Hackland Beach Cafe還蠻好打卡的，本來只是想說去咖啡廳吃個午餐，chill一下再去下一個小鎮check in，殊不知天氣很好、夕陽很美，結果我們就花了一兩個小時，在這個沙灘上拍照。」