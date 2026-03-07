Uber Eats「贏 點得到」！熱血助攻挺台的！　超暖應援曝光

記者孟育民／台北報導

2026 世界棒球經典賽（ WBC ）於 3 月 5 日正式開打，隨著中華隊戰績持續攀升，台灣街頭巷尾凝聚向心力，全台一同為 Team Taiwan 加油。還記得 2025 金鐘獎時， Uber Eats 成功「預言」楊謹華奪影后的神操作嗎？當時網友笑稱它根本是「預言家」。這一次， Uber Eats 再度選擇用貼近日常的方式加入這波應援熱潮，彷彿默默站在球迷身旁，陪大家一起守著螢幕、一起期待勝利。

▲Uber Eats推出特別應援影片。（圖／Uber Eats提供）

Uber Eats 特別推出一支應援影片，最本土的台灣應援文化，把「一起看球、一起吃、一起喊」的熱鬧感完整呈現。此外，為延伸品牌的預言力及「點得到」的品牌核心精神， Uber Eats 甚至打造限定款「贏 點得到 T-shirt 」，呼應這波應援主題。雖然僅提供給特定合作對象，但那句「贏 點得到」已悄悄成為這波棒球熱的最強話題。

賽事進入白熱化，真正的應援不只是在螢幕前吶喊， Uber Eats 也在 APP 中推出應援美食專區，把觀賽必吃的人氣美食一次備齊。無論是炸雞、披薩、滷味，還是想來點韓式炸雞、泡菜鍋等選擇一應俱全。這個棒球季，就跟 Uber Eats 一起「贏 點得到」，把歡樂觀賽時光升級成最熱鬧的應援現場。

#UberEats #贏點得到 #TeamTaiwan