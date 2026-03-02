愛莉莎莎杜拜置產遇戰火　反省「財務壓力大」：再選一次還會買

記者蔡宜芳／綜合報導

百萬網紅愛莉莎莎近年陸續在泰國、杜拜等地置產，然而，美以日前聯手襲擊伊朗，導致杜拜受到波及，不少網友也關心愛莉莎莎的房子是否會受到影響。對此，愛莉莎莎2日在社群回應杜拜房產近況，也大讚阿聯酋政府有遠見，直說：「如果再給我一次機會，我還是會投資杜拜。」

▲愛莉莎莎先前在杜拜置產。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎表示，因為目前在杜拜持有的都是預售屋，所以不會過於擔心，「但是看到伊朗女性開心地跳舞脫袍，我反而很為他們開心，看到這些影片我都會跟著跳起舞來。」她認為錢本來就是身外之物，而人民的自由和快樂，是無法取代的珍寶，「希望在一陣混亂後，能換來的是更多的自由與和平、女性的正義，那這一切混亂就值得了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲愛莉莎莎回應關於杜拜房產的狀況。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

此外，愛莉莎莎也對阿聯酋政府的應變措施表示讚賞，她提到，阿布達比政府直接發信給旅館業者，讓滯留的旅客免費續住，所有費用由政府部門承擔。愛莉莎莎坦言，自己當初想投資杜拜，正是因為欣賞阿聯酋政府的遠見與做事風格，「看到他們遇到危機時處理事情的方式，更加覺得當初的眼光是對的。」不過，她也自認一次投資太多，導致財務壓力很大，「如果再給我一次機會，我還是會投資杜拜，但可能只買一、兩間就好。」

▲愛莉莎莎認為投資杜拜很值得。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

【愛莉莎莎限時動態全文】

很多人問我擔不擔心杜拜房子

還好不會太擔心，因為都是預售屋

但是看到伊朗女性開心地跳舞脫袍

我反而很為他們開心

看到這些影片我都會跟著跳起舞來

錢本來就是身外之物

人民的自由與快樂

才是無法取代的珍寳

希望在一陣混亂後

能換來的是更多的自由與和平、女性的正義

那這一切混亂就值得了

阿布達比政府直接發信給旅館業者

讓不能離開的旅客直接住下去

所有費用由政府部門承擔

然後我一直很愛阿聯酋政府的遠見跟做事風格

這才是我當初想投資杜拜的原因

看到他們遇到危機時處理事情的方式

更加覺得當初的眼光是對的

但我也反省自己可能一次投太多了

如果再給我一次機會，我還是會投資杜拜

但可能只買一、兩間就好

不然財務壓力太大