蔡鐘協告白李聖經：可喜歡妳？《在你燦爛的季節》雙向救贖太好看

記者吳睿慈／綜合報導

Disney+今春最溫暖韓劇《在你燦爛的季節》開播後口碑、討論度同步飆升，由「精靈女神」李聖經與「犬系男友代表」蔡鐘協領銜主演，首集便以4.4%收視率亮眼起跑，成功搶佔同時段話題榜。故事以「失去聽力與記憶的男人」與「內心封閉的女人」為主軸，鋪陳一段雙向救贖的療癒羅曼史。兩人組成的「燦爛CP」從初見的陌生，到逐漸敞開心房的過程，每一幕對視、每一次微笑，都讓觀眾直呼心動，成為春天最溫柔的存在。

▲李聖經在劇中接連承受母親與男友離世的打擊，就此封閉起心房。（圖／翻攝自Disney+）



李聖經在劇中飾演的宋嘏爛，接連承受母親與男友離世的重擊，內心築起高牆，將自己困在孤單與愧疚之中。她總覺得，只要與人靠近，幸福就會被奪走。於是她選擇把所有情緒封存在安靜的世界裡。當鮮于燦闖入她的生活，那個總是帶著陽光笑眼、說話直率又溫柔的男人，像冬日裡的一道光，慢慢融化她結霜的心。

蔡鐘協飾演的鮮于燦，7年前一場意外讓他險喪命，也失去了左耳聽力與部分記憶。儘管過去一片空白，他腦海裡卻始終殘留著一名女子的身影，為了尋回真相，他重返韓國，命運般地與宋嘏爛重逢，才驚覺那道模糊剪影正是眼前的她。隨著記憶碎片逐漸拼湊，兩人之間塵封的時間被喚醒，也牽動著不可預測的未來。

▲蔡鐘協在劇中秀出好身材。（圖／翻攝自Disney+）



蔡鐘協在劇中完美詮釋「犬系男友」魅力，招牌笑眼無辜又真誠，外表清爽陽光，編劇更不忘給觀眾福利，劇裡宋嘏爛看到他在換衣服，精壯又養眼的好身材，讓粉絲直呼「身材太犯規了」，兩人可愛互動狂冒粉紅泡泡。

▲▼蔡鐘協直球告白李聖經「我可以喜歡妳嗎」。（圖／翻攝自Disney+）



兩人經過朝夕相處，感情逐漸萌芽，鮮于燦暗戀著宋嘏爛，卻不敢輕易靠近。當宋嘏爛疑惑問出：「為什麼我是你不能喜歡的人？」他沉默片刻後直球回擊：「那我可以喜歡你嗎？」一句反問，讓螢幕前觀眾瞬間淪陷。戲劇在最冷的季節裡，因為彼此而迎來春天。

值得一提的是，本劇由《苦盡甘來遇見你》製作團隊再度操刀，延續細膩情感刻畫與溫暖影像風格，無論是窗邊對望的靜謐畫面，還是雪地裡緊握雙手的瞬間，都讓人沉浸其中。除了男女主角火花四射，飾演兩位妹妹的韓智賢與吳藝珠同樣吸睛。



▲《在你燦爛的季節》帶給觀眾今春最溫暖的戲劇。（圖／翻攝自Disney+）



韓智賢飾演性格正義、總是第一時間站在姊姊身邊的守護者，姊妹情誼溫馨動人；「老三」吳藝珠則青春俏皮，高三年紀就嚷著要結婚，為沉重主線增添輕快節奏。《在你燦爛的季節》於20日起開播，每周五、六22點20分在Disney+上架播出。