Threads Line FB IG

愷樂兒子撒嬌「結局神展開」
iPhone 17e突襲發表！
吳辰君曝「杜拜街頭無人畫面」
王傳一回外婆家鄉講相聲…開場起火爆衝突　演到一半大咖嘉賓現身

記者黃庠棻／台北報導

王傳一與朱德剛首度跨界合作的相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》，2月28日下午於台中中山堂正式首演。從開場第一秒開始，舞台便陷入一場「誤會」；兩人因認知落差鬧出啼笑皆非的衝突，語言來回交鋒，節奏越滾越快，瞬間點燃全場氣氛。

▲王傳一、朱德剛《壹加一剛好比三小》。（圖／嚞娛樂提供）

▲王傳一、朱德剛《壹加一剛好比三小》。（圖／嚞娛樂提供）

這場誤會不只是笑料鋪陳，更像是整場演出的縮影，說錯一句話，世界就歪了一點；換個角度說出口，事情也許就圓了回來，火氣甚至能變成掌聲。

演出中段，隨著開場「誤會」逐步解開，朱德剛乾脆「來真的」，請出徒弟劉毓謙上場，兩人合作經典傳統段子〈玲瓏塔〉繞口令。台上更響起相聲不可或缺的「七塊板」的聲響，節奏清脆俐落，氣氛瞬間轉為正宗相聲場面。

▲王傳一、朱德剛《壹加一剛好比三小》。（圖／嚞娛樂提供）

▲王傳一、朱德剛《壹加一剛好比三小》。（圖／嚞娛樂提供）

朱德剛一邊示範基本功，一邊「正式」教起王傳一相聲的節奏與咬字，彷彿現場開班授課。原以為戲劇出身的王傳一會在高強度繞口令中亂了陣腳，沒想到他不僅穩穩跟上節奏，與朱德剛默契十足，傳統與當代的交會在此刻具體成形，一邊是穩紮穩打的語言功力，一邊是戲劇訓練出的節奏感與爆發力，擦出全新火花，現場笑聲與掌聲此起彼落。

▲王傳一、朱德剛《壹加一剛好比三小》。（圖／嚞娛樂提供）

▲王傳一、朱德剛《壹加一剛好比三小》。（圖／嚞娛樂提供）

當節目節奏推進至高點時，台中場限定特邀嘉賓唐從聖驚喜現身，成為當日最具爆點的橋段之一。只見唐從聖一登場便火力全開，與王傳一、朱德剛即興交鋒，你來我往毫不留情，節奏陡然加速，全場笑聲幾乎無縫接軌。

▲王傳一、朱德剛《壹加一剛好比三小》。（圖／嚞娛樂提供）

▲王傳一、朱德剛《壹加一剛好比三小》。（圖／嚞娛樂提供）

在這場火花四射的對話中，節目的核心思想也逐漸浮現「好好說話，說說好話。」三人從新聞時事與日常生活切入，拆解語言如何影響關係與社會氛圍。有時一句話直來直往會激化衝突，但若換個角度、換種說法，事情或許就能轉圜。

▲王傳一、朱德剛《壹加一剛好比三小》。（圖／嚞娛樂提供）

▲王傳一、朱德剛《壹加一剛好比三小》。（圖／嚞娛樂提供）

觀眾不時發出會心一笑，因為那不是高高在上的說教，而是每個人都熟悉的生活場景。三人舞台能量交錯堆疊，讓原本已經熱烈的現場氣氛再度翻倍，也為台中場留下獨一無二的限定記憶。

▲王傳一、朱德剛《壹加一剛好比三小》。（圖／嚞娛樂提供）

▲王傳一、朱德剛《壹加一剛好比三小》。（圖／嚞娛樂提供）

值得一提的是，此次在台中首演，對王傳一而言也格外有意義。外婆家就在台中，童年時期也常在這座城市度過，如今回到熟悉的地方登台，他坦言心情特別不同。

▲王傳一、朱德剛《壹加一剛好比三小》。（圖／嚞娛樂提供）

▲王傳一、朱德剛《壹加一剛好比三小》。（圖／嚞娛樂提供）

更巧的是，去年王傳一首度挑戰音樂舞台劇時，第一次踏上中山堂的舞台，如今再度站上同一個場地，從音樂劇到相聲脫口秀，表演形式不同，卻同樣是對自我的突破。他以經典相聲「貫口」形式，一口氣流暢念出台中多條特色路名，語速飛快卻字字清晰，現場掌聲瞬間響起。

▲王傳一、朱德剛《壹加一剛好比三小》。（圖／嚞娛樂提供）

▲王傳一、朱德剛《壹加一剛好比三小》。（圖／嚞娛樂提供）

在這樣的情緒鋪陳下，王傳一帶來一段近乎的「萬言剖白」，談起自己的演藝心路歷程，從等待機會、跨出舒適圈，到一次次挑戰與突破。語氣真誠卻不沉重，幽默中帶著自嘲，讓觀眾在笑聲裡聽見共鳴。

▲王傳一、朱德剛《壹加一剛好比三小》。（圖／嚞娛樂提供）

▲王傳一、朱德剛《壹加一剛好比三小》。（圖／嚞娛樂提供）

演出尾聲，王傳一與朱德剛來了一段正兒八經、節奏俐落的俏皮話段子。抖包袱乾淨漂亮，語言層層遞進，回歸相聲最純粹的魅力。在笑聲與掌聲中，兩人為228台中首演畫下圓滿句點。謝幕時，全場鼓掌，氣氛高漲。

▲王傳一、朱德剛《壹加一剛好比三小》。（圖／嚞娛樂提供）

▲王傳一、朱德剛《壹加一剛好比三小》。（圖／嚞娛樂提供）

演出結束後，王傳一與朱德剛隨即舉行簽名會，觀眾隊伍排成數個S形動線，轉彎再延伸，現場動線一再拉長，簽名時間長達40多分鐘。儘管幾乎簽到手抽筋，兩人仍笑容滿面與每位觀眾互動、合影，為台中首演留下溫暖句點。

▲王傳一、朱德剛《壹加一剛好比三小》。（圖／嚞娛樂提供）

▲王傳一、朱德剛《壹加一剛好比三小》。（圖／嚞娛樂提供）

首演剛落幕，掌聲尚未散去，《壹加一剛好比三小》將於3月7日、8日轉戰台北南海劇場，除了團隊馬不停蹄準備下一站演出，並預告將邀來戲劇女神賴雅妍加入，屆時將與王傳一同台，最佳螢幕CP再次相聲脫口合體交鋒，將會激出不同火花，令人期待。

【不小心落水】Panchi小猴自己勇敢爬上岸！同伴靠近守在旁邊

