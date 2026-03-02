楊昇達曬女兒虧老婆「奶不好找」　挨轟不體貼親回：她愛我這味

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人楊昇達和若綺愛情長跑12年，在2021年結為夫妻，2月初終於喜迎女兒「雪寶」誕生。楊昇達日前在社群分享愛女的腳丫照，搞笑說「媽媽的奶不好找，不要急」，結果引部分網友批「不體貼妻子」，掀起熱議。對此，楊昇達也於2日做出回應。

▲楊昇達和若綺在2月初迎來女兒。（圖／翻攝自Facebook／若綺Chloe）

楊昇達在貼文中，曬出自己手捧女兒腳丫的照片，配文寫道：「雪寶！爸爸會永遠當你的踏腳石。媽媽的奶不好找，希望妳不要急，爸爸當時也找了很久！」幽默調侃老婆若綺，引網友紛紛說道「放棄求生的男子」、「我想知道這篇文你是跪著鍵盤還是榴槤發的」、「真的很哭」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楊昇達發文。（圖／翻攝自Threads／megaoyang）

不過，也有部分網友認為楊昇達的玩笑不太妥當，尤其是媽媽產後可能有產後憂鬱症的問題，「媽媽親喂已經很辛苦了，還要被配偶拿來開玩笑」、「自以為幽默」、「如果老婆剛好本身又沒什麼母乳的話，可能也會更自責難過喔」。

對此，楊昇達回覆表示：「美伊都戰爭了，還在關注我的家務事...說認真，我謝謝你們。」並強調「我太太愛我這味」。對於有網友笑虧：「媽媽要找爸爸的重要地方也找很久。」楊昇達也搞笑回說：「我們是彼此的藏寶圖！」

▲楊昇達回應。（圖／翻攝自Threads／megaoyang）