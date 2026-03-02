劉雨柔爆老公不願進產房　翻轉原因超危險曝光

記者葉文正／台北報導

由苗可麗與陳孟賢聯手主持的三立台灣台談話節目《阿姐萬歲》，主題為「懷孕又不是全民公投 拜託停止建議孕婦大會！」。邀請劉雨柔、愛雅、蔡允潔、黃沐妍四位孕媽咪齊聚一堂，大聊懷孕期間最讓人崩潰的迷思與白目語錄。

劉雨柔生產時出狀況。

主持人苗可麗一開場就替媽媽們抱不平直喊：「媽媽懷孕已經夠辛苦了，還一堆人來亂！」陳孟賢也認同表示「大家出發點是關心，但過度關心真的會造成反效果！」苗可麗更霸氣喊出「今天讓媽咪們好好發洩一下，是我生小孩，不是你生！」瞬間讓現場氣氛熱烈。

劉雨柔跟蔡允潔當媽不易。

劉雨柔分享自己的生產經歷。她原本希望老公陪產，卻因對方害怕看到血多次拒絕，讓她相當受傷。直到手術當天醫生判斷情況危急，在被送進手術房的那一刻，她看到老公穿著無菌衣站在門口，只說：「太危險了！我應該要在！」決定陪她進產房。手術過程中她大失血、血壓下降，緊抓著老公的手發抖，她感性表示：「好險他有進去。」讓苗可麗直呼感人，現場氣氛瞬間動容。

劉雨柔則爆料老公聽信「吃深色食物小孩會變黑」，把家中醬油、深色飲料通通丟掉，她氣到某天直接連灌兩瓶冰可樂反擊，結果女兒出生皮膚白到不行。愛雅也分享自己遇到長輩提醒喝冰會讓寶寶冷到、吃辣會辣到，她靈機一動回嗆：「那喝熱湯會燙到寶寶嗎？」讓長輩瞬間安靜，全場笑翻。