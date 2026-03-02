CATCHPLAY+ 3月片單來了！NBA巨星柯瑞跨界「主演美劇」開播日曝

記者黃庠棻／台北報導

CATCHPLAY+影音平台3月強檔片單揭曉，3月3日將重磅上架末日話題之作《28年毀滅倒數：人骨聖殿》。劇情接續前作《28年毀滅倒數》，由奧斯卡提名男星雷夫范恩斯飾演試圖尋找病毒解方的凱森醫生，與瘋狂邪教領袖吉米在文明廢墟中展開正邪拉扯。

▲ 《28年毀滅倒數：人骨聖殿》。（圖／CATCHPLAY+提供）

然而這一集討論度最高的竟然不是活屍，而是雷夫范恩斯在片中一段超魔性演出，這一幕他赤裸著上身，隨搖滾樂忘情起舞、對嘴高歌，近乎瘋狂的表演超震撼，連導演妮亞達科斯塔都大讚「這個男人的體力太驚人了！我們整晚反覆拍攝，天氣冷到不行，他還得赤裸上身，爆發力十足的演出，讓現場所有工作人員都看呆了。」

▲ 《28年毀滅倒數：人骨聖殿》。（圖／CATCHPLAY+提供）

雷夫范恩斯本人則笑言，其實自己本來就有「瘋狂」的一面，只是沒機會展現罷了「我很少能放這麼開，好像以前不被允許做的事，現在都可以盡情展現。」

▲ 《28年毀滅倒數：人骨聖殿》。（圖／CATCHPLAY+提供）



此外，3月也有多部歐美劇和陸劇，由《黃石公園》主創泰勒謝里丹操刀、備受矚目的新劇《麥迪遜河谷》（The Madison暫譯） ，將於3月27日起於CATCHPLAY+全台唯一跟播上架，本劇由好萊塢傳奇女星蜜雪兒菲佛和資深男星寇特羅素主演，延續新西部風格，以女性視角展開一段關於家庭、創傷與重生的情感篇章，氣勢與話題性兼具。

▲《麥迪遜河谷》（The Madison暫譯）。（圖／CATCHPLAY+提供）

而由奧斯卡影帝柯林佛斯主演，改編自洛克比空難真實事件的影集《洛克比：尋找真相》（Lockerbie: A Search for Truth），聚焦家屬跨越數十年的追查歷程，寫實而發人省思；運動喜劇《懷舊先生》（Mr. Throwback）則邀來NBA巨星史蒂芬柯瑞親自出演，以偽紀錄片風格描寫一名中年男子試圖靠昔日球星好友翻身的荒謬故事。兩部影集將分別於3月4日和3月11日於CATCHPLAY+全台唯一首播。

▲《懷舊先生》。（圖／CATCHPLAY+提供）



陸劇方面，除了同步跟播由辛芷蕾和林雨申主演的話題律政劇《女神蒙上眼》之外，也將於3月18日全台首播《暗戀者的救贖》，集結王珞丹、袁弘、黃宗澤、蔣欣等實力卡司，講述一對令人稱羨的夫妻，因一宗女高中生命案而撕開婚姻假面，揭露精神控制與情感操縱的隱形暴力，引發高度討論。

▲《暗戀者的救贖》。（圖／CATCHPLAY+提供）

3月22日上架的《絕命法官》則由影帝張家輝、胡杏兒、鮑起靜領銜主演，描述一名備受敬重的法官，在兒子肇事逃逸後陷入正義與父愛的兩難抉擇，張力十足。從新西部風格、真實改編到喜劇與話題陸劇，不管想沉浸於戲劇張力，還是探索人性深度，這波強檔片單都能滿足你的追劇渴望。

▲ 《絕命法官》。（圖／CATCHPLAY+提供）