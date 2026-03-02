陳詩媛臨盆倒數！王齊麟當爸「不會留錢給兒子」　喊話：你很會投胎

記者孟育民／台北報導

陳詩媛（十元）和羽球雙打奧運金牌選手王齊麟2025年6月登記結婚後，目前已懷有8個月身孕。隨著迎接新生命的日子越來越近，兩人近日拍攝《嬰兒與母親》3月號封面，有潔癖的王齊麟，對整潔的細節很在意，讓陳詩媛形容：「家裡就像樣品屋。」有兒子後會改變嗎？王齊麟坦言：「會糾結。如果小孩敢畫我的沙發，我會生氣！」

▲王齊麟、陳詩媛拍攝3月號封面。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

問起夫妻倆，未來想對寶寶說的一句話是什麼？王齊麟說：「不要在車上吃東西，會有蟑螂。」還補充：「你很會投胎，我會讓你過得滿舒服，但我不會讓你過太爽，以後錢要自己賺，爸爸錢不會留給你。雖然我常常不在，但我是為了賺奶粉錢，不能叫我『叔叔』！」這回答讓陳詩媛瞬間笑翻，她想對寶寶說：「希望你可以多多包容自己的爸爸。」

▲王齊麟、陳詩媛即將成為新手爸媽。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

事實上，陳詩媛先前就曬出張孕婦寫真，感性地說：「那些我們一起長大的日子，那些害怕焦慮又期待的時刻，那些緊張又迫不及待的等待，在這段說快不快說慢不慢的時間裡留下自己。」短短幾句話，道盡了準媽媽懷孕期間百感交集的心聲。