影城買票…一看售票員竟是「大咖金馬男星」　他臨時起意驚喜寵粉

記者黃庠棻／台北報導

由億萬導演許承傑執導的全新力作《雙囍》，憑藉強大口碑與台港金獎卡司魅力，週末票房展現逆勢成長的強勁韌性。上映第二週週末狂掃1300萬票房，全台累積已突破4700萬大關。

▲《雙囍》全台票房突破4700萬。（圖／水花電影提供）

（圖／水花電影提供）

片中兩位香港演員余香凝、田啟文飾演的父女情深圈粉無數，兩人雖在香港，仍心繫台灣觀眾，頻頻在 Threads上驚喜「海巡」與粉絲互動。兩人更熱血許下「破億公約」，承諾票房達標後將親自來台謝票，近距離答謝支持。

本週《雙囍》主演劉冠廷與飾演伴郎的洪群鈞出席映後活動。劉冠廷感性分享，現實中他與蔡凡熙、洪群鈞本就是好友，拍片現場有兩位好友相伴，對入戲幫助極大。兩位演員更突發奇想，利用映前映後的空檔化身「一日售票員」，現身櫃台為觀眾服務，這場突如其來的驚喜企劃，令現場粉絲既驚訝又興奮。

▲《雙囍》全台票房突破4700萬。（圖／水花電影提供）

（圖／水花電影提供）

許多影迷在觀賞完《雙囍》後，紛紛表示被9m88親自操刀的主題曲〈輕輕放下〉深度療癒，旋律精準捕捉了角色「高庭生」在釋懷後的溫暖成長。隨著口碑延燒，官方於今（2日）正式釋出片花 MV，將片中催淚瞬間與動人旋律完美結合。

▲《雙囍》全台票房突破4700萬。（圖／水花電影提供）

（圖／水花電影提供）

不僅如此，社群發起的「〈輕輕放下〉翻唱挑戰」也引發熱烈迴響，讓這股溫柔力量從戲院延伸至網路。在與觀眾分享時，9m88表示「這部電影不只是探討婚姻，更多是關於如何與內心未解的遺憾、或是與家人間難以言說的關卡和解。那些反覆的自我提問都在戲裡得到了共鳴，看完後會想拍拍自己的肩膀說『我們都辛苦了，我們都做得很好。』希望大家都能輕輕放下這些複雜的情緒。」

▲《雙囍》全台票房突破4700萬。（圖／水花電影提供）

（圖／水花電影提供）

而電影《雙囍》中，劉冠廷情緒潰堤、與母親對唱〈玫瑰人生〉的一場戲，長達100秒的「一鏡到底」鏡頭，成為全片最強大的淚點。劉冠廷以極具層次且飽滿的情緒，將隱忍已久的親情拉扯瞬間爆發，讓無數觀眾在影廳內跟著紅了眼眶，直呼「這段真的太神」。

面對影迷提問好奇如何練習這首經典老歌，劉冠廷不改幽默本色地開玩笑回應「你們問我有沒有練習，是因為我唱得不好嗎？」引發全場大笑。他隨後感性透露，開拍前曾反覆聆聽〈玫瑰人生〉以揣摩角色的壓抑心境，但他也強調「到了現場，與對手演員的火花激盪出意想不到的張力，非常感謝身邊每一位演員，是大家共同幫助我完成了這次的角色創作。」

▲《雙囍》全台票房突破4700萬。（圖／水花電影提供）

（圖／水花電影提供）

同台對戲的金馬影后楊貴媚也對此讚不絕口，直言非常佩服劉冠廷當下的表演能量「這場戲不只要開口唱歌，更要精準捕捉情緒的遞進與層次，真的非常不容易，絕對值得觀眾進戲院細細品味。」

電影《雙囍》描述新郎高庭生（劉冠廷飾）與新娘吳黛玲（余香凝飾）在一生一次的大喜之日，面對多年來誓不相見的男方父親高盛宏（庹宗華飾）與母親白雁心（楊貴媚飾）爭相主持兒子的終生大事，不願得罪父母的高庭生只好聯合岳父老吳（田啟文飾）、婚顧小芮（9m88飾）、伴郎大蔡（蔡凡熙飾），試圖瞞天過海在一天內完美舉辦兩場婚禮！《雙囍》現正熱映中。

【食物不拌派】媽事先拌好稀飯給女兒吃　她崩潰大哭：肉鬆在哪QQ

