一家四口都在杜拜！台女星揭「開戰第3天現況」 認最怕1事：不可預期

記者潘慧中／綜合報導

女星吳思顏從網拍模特兒出道，是歌手小樂（吳思賢）的親姊姊，2016年為老公遠嫁杜拜，育有兩個兒子。面對美國、以色列聯手空襲伊朗，戰火意外波及杜拜一事，她2日也在社群網站報平安了。

▲吳思顏揭杜拜現況。（圖／翻攝自Instagram／annwubaby）



吳思顏在Instagram限時動態透露，面對戰爭開打進入第三天，她坦言雖然內心伴隨著擔心與恐懼，但她也直言，若是在其他國家遇到同樣狀況，自己可能無法像現在這般鎮定。她透露，阿聯酋的應對措施算是完善，「幾乎攔截了所有的導彈與無人機攻擊。」

▲吳思顏2016年為愛遠嫁杜拜。（圖／翻攝自Instagram／annwubaby）



儘管處於戰火之中，吳思顏表示當地的生活供給幾乎維持正常，商場、超市、外送服務及醫院都照常營業，不過學校已改為遠程教學。民眾目前多半盡量待在家中不出門，但在天空安全平靜時，仍有人會在庭院或住家附近走動、去公園活動或遛狗。

然而，吳思顏也指出，雖然大部分時間天空看似平靜，但偶爾傳來導彈在空中被攔截的爆炸聲與戰機飛過的聲響，仍會讓人感到心慌，「但都是只聽其聲，我還未見到」，而最令她擔憂的，莫過於導彈被攔截爆炸後，那些無法預期墜落的碎片。

▲▼吳思顏發聲報平安。（圖／翻攝自Instagram／annwubaby）



吳思顏表示，一家四口目前都還處於安全的狀態，「小孩們有些害怕，但因為大人們看似鎮靜的樣子，也穩住了他們大部份的情緒」，身為父母目前只能為孩子思考最好的應對方法，「願世界的紛擾平息，深刻的感受到平安健康就是福。」

吳思顏IG全文：

戰爭開打的第三天

還是有種不太真實的感覺，但我必須說，雖然有擔心有恐懼，但是我想如果是在別的國家遇到，我不會有現在鎮定，阿聯酋幾乎攔截了所有的導彈跟無人機攻擊，應對措施也算完善，我們幾乎維持正常的生活供給，只是盡量待在家不太出門，天空安全平靜的時候，還是可以在庭院或家裡附近走走，還是有人在公園活動，還是有人在社區遛狗，商場、超市、外送、醫院、都是正常營業、正常上班的，但學校是遠程教學的，辛苦這些冒著危險辛勞工作的人們！ 大部份的人都相信阿聯酋政府會有積極的應對措施，並盡他們最大的努力保證人們的安全。

大部份的時間天空是安詳的，偶爾導彈在空中被攔截的爆炸聲和戰機飛過的聲音會讓人心慌（但都是只聽其聲，我還未見到），最擔心的就是被攔截的導彈在空中爆炸後墜落的碎片是不可預期的。

先跟大家報個平安，目前我們還安全，小孩們有些害怕，但因為大人們看似鎮靜的樣子，也穩住了他們大部份的情緒，作為父母的我們也在為孩子想最好的應對方法，願世界的紛擾平息，深刻的感受到平安健康就是福。