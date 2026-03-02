李濬榮一語成真！爬山突下滂沱大雨　南優賢「全身濕」喊：不開心

記者孟育民／台北報導

跨國實境綜藝《細細山路私密達》由台灣金鐘主持彭小刀與百萬網紅肌肉山山聯手韓國「三金影后」金荷娜、人氣韓團主唱南優賢、大勢演員李濬榮，組成五人「細細山路小隊」，展開10天挑戰10條客家古道的任務，這趟旅程不只考驗體能，更是一場跨文化的默契試煉。

▲彭小刀（左起）、李濬榮、南優賢、肌肉山山、金荷娜挑戰「出關古道」。（圖／客家電視台提供）

在最新一集中，《細細山路私密達》小隊挑戰「出關古道」。連綿不斷的上坡本就硬派，當天又遇上極端氣候，氣溫飆至35度、濕度高達60%，悶熱得讓人幾乎喘不過氣。面對看不見盡頭的坡道，成員們邊走邊苦笑，體力迅速流失。先前曾向顯伯公笑喊「拜託下點雨吧！」的李濬榮，沒想到一語成真，爬到一半天色驟變，山區瞬間降下滂沱大雨，從烈日曝曬到豪雨傾盆的強烈反差，讓眾人措手不及，只能匆忙套上雨衣，在泥濘濕滑的草叢中繼續前進。

▲▼錄影突下起大雨。（圖／客家電視台提供）

鞋子濕透的南優賢忍不住直喊「不開心」，還苦笑表示：「在韓國如果下這種雨，幾乎就是颱風等級。」語氣震驚，也對台灣山林的多變感到佩服。雨勢稍歇時，李濬榮對著山林大喊：「顯伯公謝謝你！」既感謝突如其來的消暑甘霖，也為這段狼狽旅程添上一筆幽默。

