少時都到了？韓網瘋傳「Tiffany、卞約漢婚紗照」　畫面太美掀熱議

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團少女時代成員Tiffany日前與男友卞約漢結婚登記，兩人婚禮暫時還未舉辦，但韓網近來卻瘋傳一張「婚紗照」，少女時代全體到齊，每個人穿著粉紅的禮服站在兩人身邊，引起熱烈迴響，這張照片後來被證實為「AI製圖」，雖不是真的，但也完成粉絲想看合照的願望，直呼「看起來很幸福」、「想看真實的婚紗照」。

▲Tiffany日前與男友卞約漢登記結婚。（圖／翻攝自Tiffany IG）



近來韓網瘋傳一張「婚紗照」，畫面中少女時代成員全體到齊，新郎卞約漢身穿粉紅色西裝，新娘Tiffany則穿著同色系婚紗、手拿捧花燦笑，少女時代成員們則以玫瑰色禮服現身，圍繞在兩人身邊送上祝福，畫面宛如真正的婚紗畫報，讓不少粉絲驚呼「是真的婚紗照嗎」、「像電影裡的一幕」、「氛圍太好了」。

不過，這張合照很快就被網友察覺異狀，質疑「看起來像AI圖片」、「沒有官方拍攝消息卻突然出現合照很奇怪」。最終證實，該組照片並非真實拍攝，而是透過AI技術製作的合成照片。

▲韓網瘋傳AI製成的Tiffany、卞約漢婚紗照。（圖／翻攝自韓網）



Tiffany與老公卞約漢因2024年播出的戲劇《逆貧大叔》結緣，劇中飾演戀人，戲外發展成真實情侶。公開認愛後短短2個月便完成終身大事，從銀幕情侶晉升為「明星夫妻」，消息一出掀起粉絲祝福。