Threads Line FB IG

《陽光女子》破7億！翁倩玉越洋視訊
2026日本必買推薦！瀏海神器2.0版可上飛機
王齊麟IG搭訕陳詩媛！相戀內幕全公開
《功夫》入選國外影展傳捷報！結局「跟原作不一樣」九把刀揭原因

記者黃庠棻／台北報導

由九把刀執導、改編自其同名小說的台灣首部奇幻動作鉅獻《功夫》，金獎製作團隊重磅打造，集結堅強卡司戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷領銜主演，嚴藝文、曾莞婷、高英軒演出，現正全台熱映中。

▲柯震東、嚴藝文出席《功夫》主題曲場謝票。（圖／麻吉砥加提供）

▲《功夫》主題曲場謝票。（圖／麻吉砥加提供）

《功夫》自上映以來活題持續延燒，昨（1）日午間特別舉辦電影主題曲獻唱場，邀請到Bii畢書盡與徐暐翔首度LIVE合體登台，在近300名影迷面前深情開唱主題曲〈想要保護的〉。兩位歌手不僅展現絕佳默契，溫柔而充滿力量的嗓音更為《功夫》增添濃厚的情感層次。

▲柯震東、嚴藝文出席《功夫》主題曲場謝票。（圖／麻吉砥加提供）

▲柯震東、嚴藝文出席《功夫》主題曲場謝票。（圖／麻吉砥加提供）

為主題曲親自作詞的導演九把刀也現場分享創作歌詞的方向，他表示「電影講的是相信與守護，主角淵仔在混亂與挑戰中找到自己真正想守護的人與信念，我在聽到這首歌DEMO時，第一個直覺就是這是最適合《功夫》的歌。」

▲柯震東、嚴藝文出席《功夫》主題曲場謝票。（圖／麻吉砥加提供）

▲《功夫》主題曲場謝票。（圖／麻吉砥加提供）

談到電影結局時，九把刀也公開分享創作思考，他表示《功夫》改編自其25年前的小說原著，但電影版本卻選擇與小說截然不同的溫暖收尾。對此他坦言「小說結局當年寫得比較殘酷，帶著孤獨與不完美。25年過去我已是兩個女兒的爸爸，希望可以給每個角色一個溫暖的結局。」

▲柯震東、嚴藝文出席《功夫》主題曲場謝票。（圖／麻吉砥加提供）

▲柯震東、嚴藝文出席《功夫》主題曲場謝票。（圖／麻吉砥加提供）

除了導演九把刀，《功夫》演員柯震東、朱軒洋、嚴藝文、黃冠智也都出席昨日活動，一字排開向影迷致意。柯震東感性表示「身為演員，這是我參與過最奇幻的一段旅程。」他坦言，從劇本閱讀到實際拍攝，每一天都像進入不同世界「有大量動作場面，也有很多內心戲，情緒起伏非常大，但也非常過癮。」

▲柯震東、嚴藝文出席《功夫》主題曲場謝票。（圖／麻吉砥加提供）

▲柯震東、嚴藝文出席《功夫》主題曲場謝票。（圖／麻吉砥加提供）

朱軒洋則笑說，從拍攝到宣傳都讓他印象深刻「一路走來真的很像一起拜師學藝，這是我拍戲以來最快樂的一次。」主創團隊更穿上嚴藝文在片中的議員競選團隊背心，在廳外一一謝票發送議長貼紙，高喊片中台詞「謝謝支持碧春！謝謝支持《功夫》！」

▲柯震東、嚴藝文出席《功夫》主題曲場謝票。（圖／麻吉砥加提供）

▲柯震東、嚴藝文出席《功夫》主題曲場謝票。（圖／麻吉砥加提供）

《功夫》捷報頻傳，繼上映後口碑與票房雙雙告捷，上週再度傳來好消息，正式入選2026年第28屆義大利烏迪內遠東國際影展，成為本屆正式競賽片之一，將於影展期間進行歐洲首映，與來自亞洲各地的優秀作品角逐最高榮譽。

▲柯震東、嚴藝文出席《功夫》主題曲場謝票。（圖／麻吉砥加提供）

▲柯震東、嚴藝文出席《功夫》主題曲場謝票。（圖／麻吉砥加提供）

《功夫》融合奇幻元素與東方武俠精神，在熱血動作場面之外，更細膩描繪角色之間的情感羈絆與成長歷程，電影自上映以來引發觀眾熱議，不少影迷盛讚「動作場面前所未見」、「笑淚交織」、「台灣電影的新突破」，此次入選烏迪內遠東國際影展正式競賽單元，為作品再添國際光環。

陳大天閃兵失業「轉行市場賣菜脯」！0偽裝現身江蕙演唱會 近況全被拍

陳大天閃兵失業「轉行市場賣菜脯」！0偽裝現身江蕙演唱會 近況全被拍

10小時前

性感護理師IG擁萬粉　網路散布「患者不堪照」遭檢舉下場曝

性感護理師IG擁萬粉　網路散布「患者不堪照」遭檢舉下場曝

10小時前

朴寶藍突猝逝「死因急性酒精中毒」　好友慶32歲冥誕：姐姐們來了

朴寶藍突猝逝「死因急性酒精中毒」　好友慶32歲冥誕：姐姐們來了

5小時前

快訊／LALA認了「遭對方踐踏」 「多重背叛打擊我」看醫生

快訊／LALA認了「遭對方踐踏」 「多重背叛打擊我」看醫生

4小時前

杜拜爆戰火「艾莉絲剛PO沙灘泳裝辣照」2孩也同行！ 現況曝光

杜拜爆戰火「艾莉絲剛PO沙灘泳裝辣照」2孩也同行！ 現況曝光

8小時前

杜拜遭美伊開戰波及　定居女星親曝家中現況：大人穩住孩子就安全

杜拜遭美伊開戰波及　定居女星親曝家中現況：大人穩住孩子就安全

20小時前

王子粿粿首度合體現身！消失4個月「參加宮廟團拜」　上香照片曝光

王子粿粿首度合體現身！消失4個月「參加宮廟團拜」　上香照片曝光

3/1 09:00

一家四口都在杜拜！台女星揭「開戰第3天現況」 認最怕1事：不可預期

一家四口都在杜拜！台女星揭「開戰第3天現況」 認最怕1事：不可預期

2小時前

67歲萬梓良罹病難行走！晚年淡出演藝圈現況曝　王晶：靠酒吧賣唱維生

67歲萬梓良罹病難行走！晚年淡出演藝圈現況曝　王晶：靠酒吧賣唱維生

3/1 14:53

2000億遺產全交郭碧婷！向華強曝「2兒子反應」：我隨心所欲

2000億遺產全交郭碧婷！向華強曝「2兒子反應」：我隨心所欲

5小時前

唐綺陽運勢／射手感情停滯！雙魚「要學習辨識爛桃花」天蠍易一見鍾情

唐綺陽運勢／射手感情停滯！雙魚「要學習辨識爛桃花」天蠍易一見鍾情

11小時前

孫燕姿宣布5月大巨蛋開唱！　場次、搶票時間、票價一次看

孫燕姿宣布5月大巨蛋開唱！　場次、搶票時間、票價一次看

5小時前

45歲孫淑媚撞臉Jennie　「凍齡秘訣」演唱會完售就公開

45歲孫淑媚撞臉Jennie　「凍齡秘訣」演唱會完售就公開
《陽光女子合唱團》狂賣6.7億！　陳意涵：我現在是老公的神

《陽光女子合唱團》狂賣6.7億！　陳意涵：我現在是老公的神
74歲還在信義區夜店嗨！　比莉一拿麥克風…全場暴動

74歲還在信義區夜店嗨！　比莉一拿麥克風…全場暴動
愛雅產後揪閨蜜「試喝母奶」　阿喜曝真實感想：像脫脂淡奶

愛雅產後揪閨蜜「試喝母奶」　阿喜曝真實感想：像脫脂淡奶
MMA／Jennie唱〈Like JENNIE〉 　唱到脫了！全場被辣翻

MMA／Jennie唱〈Like JENNIE〉 　唱到脫了！全場被辣翻
BLACKPINK Jennie「脫到剩Bra！」 跳〈Like Jennie〉辣翻

BLACKPINK Jennie「脫到剩Bra！」 跳〈Like Jennie〉辣翻
布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」
激吻75歲劉曉慶!!!　小30歲男星短劇跟她談戀愛

激吻75歲劉曉慶!!!　小30歲男星短劇跟她談戀愛
怎麼花憲哥的200萬？　陳漢典放閃喊：給老婆！

怎麼花憲哥的200萬？　陳漢典放閃喊：給老婆！
KPOP第一人！Rosé奪全英音樂獎　暖提BLACKPINK：真的很愛妳們

KPOP第一人！Rosé奪全英音樂獎　暖提BLACKPINK：真的很愛妳們
蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」

蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」
向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇

向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇
BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

潘瑋柏笑「登澳網也接不到球」拉周董下水　自嘲「演唱會像開盲盒」：潘帥是隱藏款XD

潘瑋柏笑「登澳網也接不到球」拉周董下水　自嘲「演唱會像開盲盒」：潘帥是隱藏款XD

蔡淑臻被小12歲男友「下封口令」　拍親密戲讚莫子儀：果然是老手

蔡淑臻被小12歲男友「下封口令」　拍親密戲讚莫子儀：果然是老手

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

【以伊開戰航班大亂】班機飛一半遇杜哈機場關閉　緊急折返！旅客超無奈

《功夫》入選國外影展傳捷報！結局「跟原作不一樣」九把刀揭原因

1小時前2

楊昇達曬女兒虧老婆「奶不好找」　挨轟不體貼親回：她愛我這味

1小時前0

蔡鐘協告白李聖經：可喜歡妳？《在你燦爛的季節》雙向救贖太好看

1小時前0

YTR鐵牛揭曉二寶性別！　揭愛妻「懷孕性情大變」真相

1小時前1

劉雨柔爆老公不願進產房　翻轉原因超危險曝光

1小時前0

陳詩媛臨盆倒數！王齊麟當爸「不會留錢給兒子」　喊話：你很會投胎

2小時前0

影城買票…一看售票員竟是「大咖金馬男星」　他臨時起意驚喜寵粉

2小時前20

比莉獲張小燕賞識教大牌歌手跳舞　有一天「鞋子飛出去」

2小時前34

一家四口都在杜拜！台女星揭「開戰第3天現況」 認最怕1事：不可預期

2小時前0

李濬榮一語成真！爬山突下滂沱大雨　南優賢「全身濕」喊：不開心

