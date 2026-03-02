《功夫》入選國外影展傳捷報！結局「跟原作不一樣」九把刀揭原因

記者黃庠棻／台北報導

由九把刀執導、改編自其同名小說的台灣首部奇幻動作鉅獻《功夫》，金獎製作團隊重磅打造，集結堅強卡司戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷領銜主演，嚴藝文、曾莞婷、高英軒演出，現正全台熱映中。

▲《功夫》主題曲場謝票。（圖／麻吉砥加提供）

《功夫》自上映以來活題持續延燒，昨（1）日午間特別舉辦電影主題曲獻唱場，邀請到Bii畢書盡與徐暐翔首度LIVE合體登台，在近300名影迷面前深情開唱主題曲〈想要保護的〉。兩位歌手不僅展現絕佳默契，溫柔而充滿力量的嗓音更為《功夫》增添濃厚的情感層次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲柯震東、嚴藝文出席《功夫》主題曲場謝票。（圖／麻吉砥加提供）

為主題曲親自作詞的導演九把刀也現場分享創作歌詞的方向，他表示「電影講的是相信與守護，主角淵仔在混亂與挑戰中找到自己真正想守護的人與信念，我在聽到這首歌DEMO時，第一個直覺就是這是最適合《功夫》的歌。」

▲《功夫》主題曲場謝票。（圖／麻吉砥加提供）

談到電影結局時，九把刀也公開分享創作思考，他表示《功夫》改編自其25年前的小說原著，但電影版本卻選擇與小說截然不同的溫暖收尾。對此他坦言「小說結局當年寫得比較殘酷，帶著孤獨與不完美。25年過去我已是兩個女兒的爸爸，希望可以給每個角色一個溫暖的結局。」

▲柯震東、嚴藝文出席《功夫》主題曲場謝票。（圖／麻吉砥加提供）

除了導演九把刀，《功夫》演員柯震東、朱軒洋、嚴藝文、黃冠智也都出席昨日活動，一字排開向影迷致意。柯震東感性表示「身為演員，這是我參與過最奇幻的一段旅程。」他坦言，從劇本閱讀到實際拍攝，每一天都像進入不同世界「有大量動作場面，也有很多內心戲，情緒起伏非常大，但也非常過癮。」

▲柯震東、嚴藝文出席《功夫》主題曲場謝票。（圖／麻吉砥加提供）

朱軒洋則笑說，從拍攝到宣傳都讓他印象深刻「一路走來真的很像一起拜師學藝，這是我拍戲以來最快樂的一次。」主創團隊更穿上嚴藝文在片中的議員競選團隊背心，在廳外一一謝票發送議長貼紙，高喊片中台詞「謝謝支持碧春！謝謝支持《功夫》！」

▲柯震東、嚴藝文出席《功夫》主題曲場謝票。（圖／麻吉砥加提供）

《功夫》捷報頻傳，繼上映後口碑與票房雙雙告捷，上週再度傳來好消息，正式入選2026年第28屆義大利烏迪內遠東國際影展，成為本屆正式競賽片之一，將於影展期間進行歐洲首映，與來自亞洲各地的優秀作品角逐最高榮譽。

▲柯震東、嚴藝文出席《功夫》主題曲場謝票。（圖／麻吉砥加提供）

《功夫》融合奇幻元素與東方武俠精神，在熱血動作場面之外，更細膩描繪角色之間的情感羈絆與成長歷程，電影自上映以來引發觀眾熱議，不少影迷盛讚「動作場面前所未見」、「笑淚交織」、「台灣電影的新突破」，此次入選烏迪內遠東國際影展正式競賽單元，為作品再添國際光環。