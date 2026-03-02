導彈就在天上飛！弦子夫妻困杜拜撤離計畫斷…驚悚爆聲整晚不敢睡

記者陳芊秀／綜合報導

美國、以色列聯軍對伊朗發動攻擊，區域情勢急遽升溫，杜拜機場、當地飯店也受到波及，大陸男星李茂與妻子弦子一家人正在杜拜旅遊，如今航班被取消，無法回國，昨夜更是頻繁聽到導彈攔截的聲響，整晚睡不著。

▲〈不得不愛〉弦子夫妻受到美伊戰爭波及滯留杜拜。（圖／翻攝自微博）

航班接連取消回家難

李茂接受陸媒《看看新聞》訪問，透露原本計畫在近日返國，沒想到突如其來的戰火導致當地航班大亂。他原本預訂的航班接連遭到取消，甚至一度試圖尋找替代路線，考慮經由阿曼（Oman）轉機返家，但隨後接獲消息指出，阿曼當地也遭到無人機攻擊。考量到陸路交通充滿不確定性，再加上回大陸的機票一票難求，撤離之路十分坎坷，目前只能選擇暫時留在酒店內避難。

目擊碎片墜落

除了交通中斷的焦慮，當地隨時可能發生的危險更讓一家人提心吊膽。李茂回憶，昨晚局勢最為緊張時，頻繁聽到高空中傳來音爆與導彈攔截的聲響，「時不時能聽到那個雲層裏的飛機在飛，然後還有一些就是那種感覺在攔截的聲音，然後我就睡不踏實，然後一點多就醒了，我就沒睡。」

▲李茂原訂3月1日搭機回北京，如今班機取消中，只能留在飯店。（圖／翻攝自微博）

最令李茂心有餘悸的是，當地地標「帆船飯店」昨晚疑似遭到波及起火，距離他們所在的酒店僅有約200公尺。李茂驚曝，當時親眼目擊到飯店方向有不明碎片墜落，那種迫在眉睫的威脅感，讓他們全家備感驚恐，目前只能儘量減少外出，留在飯店內觀察局勢變化，期盼能平安順利踏上歸途。