中信女神吃飯爆意外！「竟然把門牙吃掉」近距離照曝：我要瘋了

記者潘慧中／綜合報導

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」一員，不時會和粉絲分享生活點滴。然而，她1日卻突然曬出一張近距離的自拍照，並崩潰地透露自己遭遇了一場令人哭笑不得的突發狀況！

▲短今近距離自拍門牙。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



從Instagram限時動態中，可以看到短今戴著一個可愛的粉紅色毛茸茸髮箍，以極近距離的角度自拍。她微微張開嘴巴，並伸出食指，無奈地指向嘴巴裡面，秀出讓她花容失色的意外現場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲短今是中信兄弟啦啦隊的人氣成員。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



仔細一看搭配的文字，才發現原來讓她大喊崩潰的慘劇，「我今天吃飯⋯竟然把我的門牙吃掉了」。順著她手指的方向看去，確實可以明顯看到她上排的一顆門牙似乎有一個缺角。

▲短今吃飯吃到一半發生慘劇。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



短今還在這段文字的最後，附上了一個雙手摀臉、不忍直視的尷尬表情符號，並寫下真實心聲「我要瘋了」！這張毫無包袱的照片，不僅記錄了她崩潰的瞬間，也展現了她私下真實又逗趣的一面。