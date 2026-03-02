朴寶劍《鄉村魔髮師》替長輩剪髮　韓網友激推「年度最舒壓綜藝」

▲朴寶劍全新實境節目《鄉村魔髮師》。（圖／取自bogummy IG，下同）

如果有一間理髮廳，設計師是溫柔細心的朴寶劍，你願意等待多久？全新實境節目《鄉村魔髮師》將這種幻想變成了現實。節目捨棄了華麗的舞台與劇本，讓朴寶劍褪下巨星光環，深入韓國純樸漁村，親自為老人家與居民洗髮、剪髮。這不僅是一場職業體驗，更是一次深入人心的情感交流。看著朴寶劍在鄉間小路上騎著單車、在狹小的沙龍裡忙前忙後，這份清新與療癒感，正是現代人最需要的精神慰藉。

節目不僅展現了朴寶劍為了服務鄉親而苦練理髮技術的敬業態度，更捕捉了他與村民互動間最純粹的溫暖。憑藉著療癒的鄉村景色與朴寶劍「零死角」的貼心表現，節目上線後在韓國論壇引發爆發性討論，成為2026年度最受矚目的「舒壓系」神級綜藝，該節目獲得了評論界和觀眾的一致好評，製作精良，演員的真誠和默契也備受讚譽。

韓綜《鄉村魔髮師》亮點：職人魂爆發！朴寶劍「苦練理髮」的敬業美談

朴寶劍在節目中並非只是「擺擺樣子」，他在2022年當兵時就考到技術資格證，也曾經提到自己如果不當明星，很有可能當理髮師，如果朴寶劍當理髮師，那家店應該會天天爆滿！為了節目他在開拍前特別向明星級美髮師拜師學藝數月，節目中可以看到他專注於每一根髮絲、小心翼翼詢問村民水溫與感受的模樣，那種對工作的尊重與真誠，讓觀眾不僅看見他的顏值，更看見了他身為職人的敬業靈魂。

韓綜《鄉村魔髮師》亮點：國民女婿魅力！與鄉村長輩互動的暖心瞬間

節目的最大看點莫過於朴寶劍與漁村老人家們的化學反應。面對第一次見面的奶奶們，朴寶劍總能自然地蹲下身子傾聽，陪著她們聊天、開玩笑，甚至在長輩們害羞時給予溫暖的擁抱。他展現出的那種「國民好青年」氣息，讓理髮廳變成了充滿笑聲的活動中心。不少長輩在剪完頭髮後拉著他的手不肯放，這份跨越年齡的溫情互動，成為節目中最療癒人心的看點。

韓綜《鄉村魔髮師》亮點：視覺與感官的饗宴，絕美漁村風景 X 朴寶劍神顏值

《鄉村魔髮師》的運鏡如同電影般精緻，拍攝地位於風景秀麗的偏遠海邊，碧海藍天搭配上朴寶劍穿著簡單白T與圍裙的造型，隨便截圖都是一張海報。節目節奏悠閒，背景音樂選曲清新，觀眾在觀看的過程中，彷彿跟著朴寶劍一起在海風中呼吸。這種「慢綜藝」的設定，將朴寶劍清爽的氣質與大自然美景結合到了極致，被韓網友譽為「最高級的視覺淨化」。

韓綜《鄉村魔髮師》亮點：神仙友情集結！與李相二、郭東延的默契大考驗

節目的另一大看點是朴寶劍找來了現實中的至親好友李相二與郭東延共同打拼。三位大男孩在狹窄的理髮廳裡分工明確：李相二發揮卓越的親和力與幽默感負責接待與氣氛帶動，郭東延則化身最強助手，與朴寶劍一個眼神就能達成默契。看著他們在忙碌之餘互相吐槽、卻又在疲憊時默默為彼此遞上一杯水，這種「純度100%」的真實友情，讓理髮廳不僅是服務場所，更像是一個充滿能量的秘密基地。

節目播出後，在韓國知名論壇Theqoo引發瘋狂討論。網友評價普遍認為：「看這部綜藝心靈會被徹底洗滌」、「朴寶劍的善良是刻在骨子裡的」、「看了節目好想回家看奶奶」。許多評論點出，朴寶劍即使在忙碌的營運中依然維持著優雅與笑容，這種正能量具備極強的渲染力。更有網友笑稱：「如果朴寶劍真的去開理髮店，我願意搬到那個村子住！」

