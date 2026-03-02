ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

愷樂兒子撒嬌「結局神展開」
iPhone 17e突襲發表！
吳辰君曝「杜拜街頭無人畫面」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳辰君 粿粿 王子 藝鴒 賈永婕 周雨彤 黃明志 萬梓良

朴寶劍《鄉村魔髮師》替長輩剪髮　韓網友激推「年度最舒壓綜藝」

誰能拒絕這位髮型師？朴寶劍《鄉村魔髮師》替長輩剪髮，韓網友激推「年度最舒壓綜藝」

▲朴寶劍全新實境節目《鄉村魔髮師》。（圖／取自bogummy IG，下同）

圖文／CTWANT

如果有一間理髮廳，設計師是溫柔細心的朴寶劍，你願意等待多久？全新實境節目《鄉村魔髮師》將這種幻想變成了現實。節目捨棄了華麗的舞台與劇本，讓朴寶劍褪下巨星光環，深入韓國純樸漁村，親自為老人家與居民洗髮、剪髮。這不僅是一場職業體驗，更是一次深入人心的情感交流。看著朴寶劍在鄉間小路上騎著單車、在狹小的沙龍裡忙前忙後，這份清新與療癒感，正是現代人最需要的精神慰藉。

節目不僅展現了朴寶劍為了服務鄉親而苦練理髮技術的敬業態度，更捕捉了他與村民互動間最純粹的溫暖。憑藉著療癒的鄉村景色與朴寶劍「零死角」的貼心表現，節目上線後在韓國論壇引發爆發性討論，成為2026年度最受矚目的「舒壓系」神級綜藝，該節目獲得了評論界和觀眾的一致好評，製作精良，演員的真誠和默契也備受讚譽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

誰能拒絕這位髮型師？朴寶劍《鄉村魔髮師》替長輩剪髮，韓網友激推「年度最舒壓綜藝」

韓綜《鄉村魔髮師》亮點：職人魂爆發！朴寶劍「苦練理髮」的敬業美談

朴寶劍在節目中並非只是「擺擺樣子」，他在2022年當兵時就考到技術資格證，也曾經提到自己如果不當明星，很有可能當理髮師，如果朴寶劍當理髮師，那家店應該會天天爆滿！為了節目他在開拍前特別向明星級美髮師拜師學藝數月，節目中可以看到他專注於每一根髮絲、小心翼翼詢問村民水溫與感受的模樣，那種對工作的尊重與真誠，讓觀眾不僅看見他的顏值，更看見了他身為職人的敬業靈魂。

誰能拒絕這位髮型師？朴寶劍《鄉村魔髮師》替長輩剪髮，韓網友激推「年度最舒壓綜藝」

韓綜《鄉村魔髮師》亮點：國民女婿魅力！與鄉村長輩互動的暖心瞬間

節目的最大看點莫過於朴寶劍與漁村老人家們的化學反應。面對第一次見面的奶奶們，朴寶劍總能自然地蹲下身子傾聽，陪著她們聊天、開玩笑，甚至在長輩們害羞時給予溫暖的擁抱。他展現出的那種「國民好青年」氣息，讓理髮廳變成了充滿笑聲的活動中心。不少長輩在剪完頭髮後拉著他的手不肯放，這份跨越年齡的溫情互動，成為節目中最療癒人心的看點。

誰能拒絕這位髮型師？朴寶劍《鄉村魔髮師》替長輩剪髮，韓網友激推「年度最舒壓綜藝」

韓綜《鄉村魔髮師》亮點：視覺與感官的饗宴，絕美漁村風景 X 朴寶劍神顏值

《鄉村魔髮師》的運鏡如同電影般精緻，拍攝地位於風景秀麗的偏遠海邊，碧海藍天搭配上朴寶劍穿著簡單白T與圍裙的造型，隨便截圖都是一張海報。節目節奏悠閒，背景音樂選曲清新，觀眾在觀看的過程中，彷彿跟著朴寶劍一起在海風中呼吸。這種「慢綜藝」的設定，將朴寶劍清爽的氣質與大自然美景結合到了極致，被韓網友譽為「最高級的視覺淨化」。

誰能拒絕這位髮型師？朴寶劍《鄉村魔髮師》替長輩剪髮，韓網友激推「年度最舒壓綜藝」

韓綜《鄉村魔髮師》亮點：神仙友情集結！與李相二、郭東延的默契大考驗

節目的另一大看點是朴寶劍找來了現實中的至親好友李相二與郭東延共同打拼。三位大男孩在狹窄的理髮廳裡分工明確：李相二發揮卓越的親和力與幽默感負責接待與氣氛帶動，郭東延則化身最強助手，與朴寶劍一個眼神就能達成默契。看著他們在忙碌之餘互相吐槽、卻又在疲憊時默默為彼此遞上一杯水，這種「純度100%」的真實友情，讓理髮廳不僅是服務場所，更像是一個充滿能量的秘密基地。

誰能拒絕這位髮型師？朴寶劍《鄉村魔髮師》替長輩剪髮，韓網友激推「年度最舒壓綜藝」

節目播出後，在韓國知名論壇Theqoo引發瘋狂討論。網友評價普遍認為：「看這部綜藝心靈會被徹底洗滌」、「朴寶劍的善良是刻在骨子裡的」、「看了節目好想回家看奶奶」。許多評論點出，朴寶劍即使在忙碌的營運中依然維持著優雅與笑容，這種正能量具備極強的渲染力。更有網友笑稱：「如果朴寶劍真的去開理髮店，我願意搬到那個村子住！」

誰能拒絕這位髮型師？朴寶劍《鄉村魔髮師》替長輩剪髮，韓網友激推「年度最舒壓綜藝」

延伸閱讀
網紅髮型設計師慘遭男客「噴辣椒水、毆打」　右臉紅腫傷勢曝光
周杰倫8歲兒正面罕見曝光！父子神同步　粉絲驚：根本「迷你版」周董
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

周刊王鄉村魔髮師朴寶劍韓綜

推薦閱讀

琳妲遭控「半夜狂敲擾民」鄰居投訴球團　她崩潰買監視器PO文求助

琳妲遭控「半夜狂敲擾民」鄰居投訴球團　她崩潰買監視器PO文求助

4小時前

朴寶藍突猝逝「死因急性酒精中毒」　好友慶32歲冥誕：姐姐們來了

朴寶藍突猝逝「死因急性酒精中毒」　好友慶32歲冥誕：姐姐們來了

12小時前

林襄飛美國「回台遇班機停飛」　鏡頭前崩潰喊：好累

林襄飛美國「回台遇班機停飛」　鏡頭前崩潰喊：好累

1小時前

百萬網紅出國「遇戰火不敢轉機」　急退票重買：沒期望沒失望

百萬網紅出國「遇戰火不敢轉機」　急退票重買：沒期望沒失望

5小時前

性感護理師IG擁萬粉　網路散布「患者不堪照」遭檢舉下場曝

性感護理師IG擁萬粉　網路散布「患者不堪照」遭檢舉下場曝

16小時前

一家四口都在杜拜！台女星揭「開戰第3天現況」 認最怕1事：不可預期

一家四口都在杜拜！台女星揭「開戰第3天現況」 認最怕1事：不可預期

9小時前

照顧癱瘓兒3年多！MIRROR重傷舞者爸爸病倒　悲嘆「撐不住了」

照顧癱瘓兒3年多！MIRROR重傷舞者爸爸病倒　悲嘆「撐不住了」

10小時前

愛莉莎莎杜拜置產遇戰火　反省「財務壓力大」：再選一次還會買

愛莉莎莎杜拜置產遇戰火　反省「財務壓力大」：再選一次還會買

6小時前

吳辰君曝「杜拜街頭空無一人」畫面　憂黎巴嫩遇襲：當地有朋友

吳辰君曝「杜拜街頭空無一人」畫面　憂黎巴嫩遇襲：當地有朋友

2小時前

BY2難得同框媽「3人顏值超高」！Yumi解放細肩帶 Miko低胸被看光

BY2難得同框媽「3人顏值超高」！Yumi解放細肩帶 Miko低胸被看光

10小時前

小學館又爆錄用性犯罪者！《act-age》作者改名連載　官方急道歉停更

小學館又爆錄用性犯罪者！《act-age》作者改名連載　官方急道歉停更

1小時前

快訊／LALA認了「遭對方踐踏」 「多重背叛打擊我」看醫生

快訊／LALA認了「遭對方踐踏」 「多重背叛打擊我」看醫生

11小時前

熱門影音

金鐘國參訪私人動物園　杜拜土豪安排跟獅虎拔河

金鐘國參訪私人動物園　杜拜土豪安排跟獅虎拔河
74歲還在信義區夜店嗨！　比莉一拿麥克風…全場暴動

74歲還在信義區夜店嗨！　比莉一拿麥克風…全場暴動
弦子夫妻目睹帆船飯店著火　困在杜拜苦喊：想回家

弦子夫妻目睹帆船飯店著火　困在杜拜苦喊：想回家
布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」
白智榮20歲就整形「鼻子內縮」　老公想捐耳骨:我什麼都給妳

白智榮20歲就整形「鼻子內縮」　老公想捐耳骨:我什麼都給妳
蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」

蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」
向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇

向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇
愛雅產後揪閨蜜「試喝母奶」　阿喜曝真實感想：像脫脂淡奶

愛雅產後揪閨蜜「試喝母奶」　阿喜曝真實感想：像脫脂淡奶
KPOP第一人！Rosé奪全英音樂獎　暖提BLACKPINK：真的很愛妳們

KPOP第一人！Rosé奪全英音樂獎　暖提BLACKPINK：真的很愛妳們
激吻75歲劉曉慶!!!　小30歲男星短劇跟她談戀愛

激吻75歲劉曉慶!!!　小30歲男星短劇跟她談戀愛
白鹿遭私生跟車　「直接下車抓人」

白鹿遭私生跟車　「直接下車抓人」
《陽光女子合唱團》狂賣6.7億！　陳意涵：我現在是老公的神

《陽光女子合唱團》狂賣6.7億！　陳意涵：我現在是老公的神
圭賢帶娃去動物園「一秒心累」　敷衍：動物休假了..馬上被抓包XD

圭賢帶娃去動物園「一秒心累」　敷衍：動物休假了..馬上被抓包XD

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

蔡淑臻被小12歲男友「下封口令」　拍親密戲讚莫子儀：果然是老手

蔡淑臻被小12歲男友「下封口令」　拍親密戲讚莫子儀：果然是老手

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

潘瑋柏笑「登澳網也接不到球」拉周董下水　自嘲「演唱會像開盲盒」：潘帥是隱藏款XD

潘瑋柏笑「登澳網也接不到球」拉周董下水　自嘲「演唱會像開盲盒」：潘帥是隱藏款XD

看更多

【不小心落水】Panchi小猴自己勇敢爬上岸！同伴靠近守在旁邊

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前0

林襄飛美國「回台遇班機停飛」　鏡頭前崩潰喊：好累

1小時前0

小學館又爆錄用性犯罪者！《act-age》作者改名連載　官方急道歉停更

2小時前12

愷樂曝兒子睡前撒嬌　「收手指愛心」下秒結局神展開

2小時前0

吳辰君曝「杜拜街頭空無一人」畫面　憂黎巴嫩遇襲：當地有朋友

3小時前10

專訪／張宇美伊開打前一天回台　「晚了就回不來」

4小時前43

琳妲遭控「半夜狂敲擾民」鄰居投訴球團　她崩潰買監視器PO文求助

4小時前32

依依懷孕快7月「狂爬424階樓梯」　納豆驚恐表情全被拍

4小時前1

CATCHPLAY+ 3月片單來了！NBA巨星柯瑞跨界「主演美劇」開播日曝

5小時前1

從財經主播到房產女王！朱琦郁談房市走向　點名「這幾區」仍穩健

5小時前0

美國演員工會獎影后是她！　合體奧斯卡影帝成「科學怪人夫妻」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 琳妲遭控「半夜狂敲擾民」鄰居投訴球團　她崩潰求助
    4小時前83
  2. 朴寶藍突猝逝「死因急性酒精中毒」　好友慶32歲冥誕：姐姐們來了
    12小時前41
  3. 林襄飛美國「回台遇班機停飛」
    1小時前
  4. 百萬網紅「遇戰火不敢轉機」　急退票重買商務艙
    5小時前64
  5. 性感護理師IG擁萬粉　網路散布患者不堪照遭檢舉
    16小時前5030
  6. 一家四口都在杜拜！
    9小時前85
  7. 照顧癱瘓兒3年多！MIRROR重傷舞者爸爸病倒　
    10小時前42
  8. 愛莉莎莎杜拜置產遇戰火　反省「財務壓力大」
    6小時前1813
  9. 吳辰君曝杜拜街頭空無一人　憂黎巴嫩遇襲：當地有朋友
    2小時前
  10. BY2難得同框媽「3人顏值超高」
    10小時前1018
ETtoday星光雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合