億萬精蟲變蛆衝出皮膚！男大生意淫學妹觸發降頭　泰最新鬼片超驚悚

記者黃庠棻／台北報導

泰國經典恐怖IP系列最新力作《邪降：覺醒》（Panor2）即將再次挑戰全球影迷的恐懼極限，電影將於3月20日顫慄登台。這次不僅劇情更加殘暴，拍攝規格亦全面升級，劇組秉持該系列對「真實感」的極致要求，堅持使用真實動物演出而非仰賴CG特效。

▲《邪降：覺醒》將在3月20日上映。（圖／威視電影提供）



《邪降：覺醒》講述出生自帶詛咒的「潘娜」，原想在大學重啟新生，卻慘遭六名學長姐的霸凌與降術迫害，進而激發體內埋藏的強大邪力，變身冷血獵人展開血腥殺戮。

飾演潘娜的泰國人氣女星丘普朗阿瑞昆（Cherprang Areekul）此次再度回歸邪降宇宙，拚命程度更勝以往。一場與數十隻大壁虎（又稱大守宮）近距離對戲的戲碼中，一隻大壁虎在飼養員鬆口的瞬間情緒失控，轉頭狠咬丘普朗，當場留下清晰齒痕與血跡。

這些人工飼養大壁虎雖然外表呆萌，實際上生性火爆且攻擊性強。有趣的是，丘普朗當下非旦沒被嚇到，反而興奮大喊「我竟然被壁虎咬了！」冷靜又大膽的反應令劇組看傻眼。保險起見，下戲後她連忙前往醫院施打破傷風疫苗，仍不忘向粉絲報平安並強調「那隻壁虎現在過得很好，請大家放心。」



除了暴躁大壁虎，此次演員還得挑戰與上百條活鰻魚、數以千計的蚯蚓和蛆蟲共演。其中最令人作嘔的莫過於一名對潘娜心懷不軌的男大生，因意淫學妹而招致恐怖降頭咒。體內億萬精蟲竟幻化成蛆蟲，從全身皮膚不斷破體竄出，畫面駭人至極。

飾演該角色的泰國男星Mark透露，拍攝時親自上陣被大量蠕動幼蟲灑滿全身。收工後光是清理殘留在頭髮和皮膚上的蟲體，就耗費大把時間。劇組也強調，所有參與演出的動物皆受到妥善照顧與專業控管，請觀眾安心觀賞。

《邪降：覺醒》故事描述出生自帶詛咒的潘娜（丘普朗阿瑞昆飾）順利考取大學，原以為能埋葬過去、重啟新生。怎知她和好友小敏（萍瑪達柴莎索恩飾）竟在新生活動後，慘遭六名學長姐殘酷霸凌。在導師制止後，對方反而變本加厲，私下求助降頭師施以致命巫術，卻意外喚醒潛藏在潘娜體內的「三眼神」邪力。

獵人與獵物身份瞬間反轉。覺醒後的潘娜，信手捻來皆是索命降術，以牙還牙展開血色清算。一場終極獵殺就此引爆，誰也別想活著離開這場血色祭典！