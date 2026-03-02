《換乘戀愛4》智賢、元奎結婚了？「婚前派對影片」甜秀無名指鑽戒

文／妞新聞

受封「戀綜天花板」的韓國人氣戀愛實境秀《換乘戀愛》，每一季都上演前任VS新歡的愛虐修羅場，在節目結束後，許多出演的已分手情侶選擇復合、也有多對「換乘成功」現實交往的CP誕生，近日第一季的複合情侶檔「高敏英、李周輝」就驚喜宣布結婚的消息，將在12月舉行婚禮，沒想到今年才完結的第四季也有一對低調結婚了！？

《換乘戀愛4》智賢、元奎再續前緣

IG曬「婚前派對影片」引猜測

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《換乘戀愛4》智賢、元奎。（圖／naver）

在《換乘戀愛4》中，曾為演員、現為演技老師的「朴智賢」，與中醫「鄭元奎」交往時論及婚嫁，分手後上節目在經歷種種爭吵、吃醋、曖昧，終於破鏡重圓成功復合，兩人在最後一集播出之後還曬出「高甜CP照」放閃，好感情羨煞全網。

▲智賢IG限動發佈婚前單身派對影片。（圖／naver ）

近日智賢無預警在個人IG限時動態上傳一則影片，背景是用大紅玫瑰花束裝飾的浪漫白色空間，桌上還點著蠟燭、擺放蛋糕，她本人則是穿著一席純白洋裝美美入鏡，影片字幕還直接打上「Bridal Shower」，似乎就是在婚前單身派對的會場拍攝的，智賢還與「戴著無名指鑽戒的手」特別互動，影片一出馬上被瘋傳，紛紛猜測：「智賢結婚了嗎？」「智賢、元奎上對節目了！」「又一對換乘夫妻！」。

點頭嫁元奎的原因？

智賢訪談同時曝光

▲智賢訪談同時曝光。（圖／naver 、IG）

網路上同時也流出智賢的訪談內容，當被問到「下定決心與元奎結婚的理由是什麼呢？」的問題時，智賢認為元奎是一個很有主見的人，誠實、負責任、情緒穩定，她表示除了在分手以及節目拍攝期間，兩人基本上沒有大爭吵過，智賢：「他很重視家人、感情，我們在一起時的時候很開心，同時兼具純真與趣味的對象可遇不可求」，透露『因為這些部分想婚了！』不過還沒有正式官宣，坐等本人證實。

【延伸閱讀】

《換乘戀愛4》大結局揭曉「這對復合秒發IG閃照」！允寧、百賢在一起？最終配對CP公開

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！