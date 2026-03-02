《陽光女子合唱團》票房破7億！翁倩玉越洋視訊「聽影迷告白」哽咽

記者黃庠棻／台北報導

《陽光女子合唱團》正式突破7億台幣票房與250萬觀影人次紀錄。導演林孝謙與編劇呂安弦帶著女主角陳意涵以及安心亞、苗可麗、何曼希與羅晨恩一起南下做感恩回饋特別見面會時，票房漲勢仍不停歇，4天連假總計票房為3700萬，也讓總票房金額突破7億。

▲《陽光女子合唱團》票房破7億。（圖／壹壹喜喜提供）



陳意涵回憶17年前高雄拍戲 千人狂喊奶奶我愛你

[廣告]請繼續往下閱讀...

在《陽光女子合唱團》南下宣傳時，許多觀眾都流下了激動的眼淚，讓演員們深深感受到陽光在他們身上灑下的光耀，他們皆180度鞠躬致謝所有觀眾。陳意涵說自己上次來到高雄是17年前拍攝《痞子英雄》的時候，大喊「看到你們非常開心！」引起全場歡呼。

▲《陽光女子合唱團》南下高雄、台中見粉絲。（圖／壹壹喜喜提供）

安心亞則錯估南台灣的太陽威力，穿著黑色長袖外套被熱翻，她搞笑說「其實大家都很冷對吧？！應該還要來個暖暖包。」導演林孝謙也撥電話給「玉英奶奶」翁倩玉，讓她在日本感受一下台灣中南部觀眾的滿滿的愛。





▲《陽光女子合唱團》南下高雄、台中見粉絲。（圖／壹壹喜喜提供）

翁倩玉說「感謝大家捧我們電影的場，透過這個電影跟大家說感謝，是我很大的感謝！」在現場有將近千人對著手機狂喊：「奶奶我愛你！」翁倩玉有點哽咽地說「不要讓我哭啊！」大家都將熱情飄洋過海傳遞給玉英奶奶了。

▲《陽光女子合唱團》南下高雄、台中見粉絲。（圖／壹壹喜喜提供）

三人組跳「我心狂野」苗可麗模仿豬哥亮

結束高雄宣傳之後，《陽光女子合唱團》馬上移師台中，同時身為台中主場人的苗可麗也加入，這次她被粉絲告白「妳是世界宇宙無敵超級大美女！」之後，給予對方一個大大的擁抱。





▲《陽光女子合唱團》南下高雄、台中見粉絲。（圖／壹壹喜喜提供）

另外，苗可麗、安心亞與何曼希三人也一起跳「我心狂野」，這是安心亞在電影中徵選合唱團時所編的舞，結果苗可麗在跳完之後搞笑當場模仿豬哥亮，還說「為什麼這麼性感的舞，豬大哥要出來呢？不錯，你們都有去看《陽光女子合唱團》，這樣你們今年都很旺！」還交代觀眾千萬不要傳給阿Ken。讓全場沸騰。

▲《陽光女子合唱團》南下高雄、台中見粉絲。（圖／壹壹喜喜提供）

致電罹癌影迷！陳意涵：給你滿滿正能量讓你對抗病魔

雖然一路都歡樂不斷，但是《陽光女子合唱團》還有一個感人的小插曲，有一位癌症第四期的媽媽，育有一個三歲的小朋友，因為去看了《陽光女子合唱團》之後，大哭一場，她跟導演說「那不是絕望，而是重新獲得力量的眼淚。」

▲《陽光女子合唱團》南下高雄、台中見粉絲。（圖／壹壹喜喜提供）

原本該名罹癌粉絲，打算參加映後活動，親自與主演們見面，但醫生不建議她做這樣長時間等候的活動，於是導演帶著演員們，包含陳意涵、安心亞、苗可麗、何曼希、羅晨恩一起與她視訊，為她加油打氣，雖然粉絲難過自己不能到現場，但是陳意涵馬上跟她說「沒事！我們都來找妳了！我們把滿滿正能量都給妳，一定可以好好對抗病魔，好好陪女兒，身為母親的妳一定可以的。」

▲《陽光女子合唱團》南下高雄、台中見粉絲。（圖／壹壹喜喜提供）

林孝謙導演感性表示「七億，不只是一個數字。它代表兩百五十萬次的靠近，兩百五十萬次的理解，兩百五十萬次的相信，溫柔與愛，依然是這個世界最強大的力量。」