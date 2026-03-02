ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《陽光女子》破7億！翁倩玉越洋視訊
2026日本必買推薦！瀏海神器2.0版可上飛機
王齊麟IG搭訕陳詩媛！相戀內幕全公開
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳辰君 粿粿 王子 藝鴒 賈永婕 周雨彤 黃明志 萬梓良

《陽光女子合唱團》票房破7億！翁倩玉越洋視訊「聽影迷告白」哽咽

記者黃庠棻／台北報導

《陽光女子合唱團》正式突破7億台幣票房與250萬觀影人次紀錄。導演林孝謙與編劇呂安弦帶著女主角陳意涵以及安心亞、苗可麗、何曼希與羅晨恩一起南下做感恩回饋特別見面會時，票房漲勢仍不停歇，4天連假總計票房為3700萬，也讓總票房金額突破7億。

▲《陽光女子合唱團》南下高雄、台中見粉絲。（圖／壹壹喜喜提供）

▲《陽光女子合唱團》票房破7億。（圖／壹壹喜喜提供）

陳意涵回憶17年前高雄拍戲 千人狂喊奶奶我愛你

[廣告]請繼續往下閱讀...

在《陽光女子合唱團》南下宣傳時，許多觀眾都流下了激動的眼淚，讓演員們深深感受到陽光在他們身上灑下的光耀，他們皆180度鞠躬致謝所有觀眾。陳意涵說自己上次來到高雄是17年前拍攝《痞子英雄》的時候，大喊「看到你們非常開心！」引起全場歡呼。

▲《陽光女子合唱團》南下高雄、台中見粉絲。（圖／壹壹喜喜提供）

▲《陽光女子合唱團》南下高雄、台中見粉絲。（圖／壹壹喜喜提供）

安心亞則錯估南台灣的太陽威力，穿著黑色長袖外套被熱翻，她搞笑說「其實大家都很冷對吧？！應該還要來個暖暖包。」導演林孝謙也撥電話給「玉英奶奶」翁倩玉，讓她在日本感受一下台灣中南部觀眾的滿滿的愛。

▲《陽光女子合唱團》南下高雄、台中見粉絲。（圖／壹壹喜喜提供）

▲《陽光女子合唱團》南下高雄、台中見粉絲。（圖／壹壹喜喜提供）

翁倩玉說「感謝大家捧我們電影的場，透過這個電影跟大家說感謝，是我很大的感謝！」在現場有將近千人對著手機狂喊：「奶奶我愛你！」翁倩玉有點哽咽地說「不要讓我哭啊！」大家都將熱情飄洋過海傳遞給玉英奶奶了。

▲《陽光女子合唱團》。（圖／壹壹喜喜提供）

▲《陽光女子合唱團》南下高雄、台中見粉絲。（圖／壹壹喜喜提供）

三人組跳「我心狂野」苗可麗模仿豬哥亮

結束高雄宣傳之後，《陽光女子合唱團》馬上移師台中，同時身為台中主場人的苗可麗也加入，這次她被粉絲告白「妳是世界宇宙無敵超級大美女！」之後，給予對方一個大大的擁抱。

▲《陽光女子合唱團》南下高雄、台中見粉絲。（圖／壹壹喜喜提供）

▲《陽光女子合唱團》南下高雄、台中見粉絲。（圖／壹壹喜喜提供）

另外，苗可麗、安心亞與何曼希三人也一起跳「我心狂野」，這是安心亞在電影中徵選合唱團時所編的舞，結果苗可麗在跳完之後搞笑當場模仿豬哥亮，還說「為什麼這麼性感的舞，豬大哥要出來呢？不錯，你們都有去看《陽光女子合唱團》，這樣你們今年都很旺！」還交代觀眾千萬不要傳給阿Ken。讓全場沸騰。

▲《陽光女子合唱團》南下高雄、台中見粉絲。（圖／壹壹喜喜提供）

▲《陽光女子合唱團》南下高雄、台中見粉絲。（圖／壹壹喜喜提供）

致電罹癌影迷！陳意涵：給你滿滿正能量讓你對抗病魔

雖然一路都歡樂不斷，但是《陽光女子合唱團》還有一個感人的小插曲，有一位癌症第四期的媽媽，育有一個三歲的小朋友，因為去看了《陽光女子合唱團》之後，大哭一場，她跟導演說「那不是絕望，而是重新獲得力量的眼淚。」

▲《陽光女子合唱團》。（圖／壹壹喜喜提供）

▲《陽光女子合唱團》南下高雄、台中見粉絲。（圖／壹壹喜喜提供）

原本該名罹癌粉絲，打算參加映後活動，親自與主演們見面，但醫生不建議她做這樣長時間等候的活動，於是導演帶著演員們，包含陳意涵、安心亞、苗可麗、何曼希、羅晨恩一起與她視訊，為她加油打氣，雖然粉絲難過自己不能到現場，但是陳意涵馬上跟她說「沒事！我們都來找妳了！我們把滿滿正能量都給妳，一定可以好好對抗病魔，好好陪女兒，身為母親的妳一定可以的。」

▲《陽光女子合唱團》南下高雄、台中見粉絲。（圖／壹壹喜喜提供）

▲《陽光女子合唱團》南下高雄、台中見粉絲。（圖／壹壹喜喜提供）

林孝謙導演感性表示「七億，不只是一個數字。它代表兩百五十萬次的靠近，兩百五十萬次的理解，兩百五十萬次的相信，溫柔與愛，依然是這個世界最強大的力量。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

陽光女子合唱團林孝謙呂安弦陳意涵翁倩玉鍾欣凌安心亞孫淑媚苗可麗陳庭妮何曼希Nike老師陳姿陵7ling曾佩瑜羅晨恩

推薦閱讀

陳大天閃兵失業「轉行市場賣菜脯」！0偽裝現身江蕙演唱會 近況全被拍

陳大天閃兵失業「轉行市場賣菜脯」！0偽裝現身江蕙演唱會 近況全被拍

7小時前

性感護理師IG擁萬粉　網路散布「患者不堪照」遭檢舉下場曝

性感護理師IG擁萬粉　網路散布「患者不堪照」遭檢舉下場曝

7小時前

杜拜爆戰火「艾莉絲剛PO沙灘泳裝辣照」2孩也同行！ 現況曝光

杜拜爆戰火「艾莉絲剛PO沙灘泳裝辣照」2孩也同行！ 現況曝光

6小時前

朴寶藍突猝逝「死因急性酒精中毒」　好友慶32歲冥誕：姐姐們來了

朴寶藍突猝逝「死因急性酒精中毒」　好友慶32歲冥誕：姐姐們來了

3小時前

杜拜遭美伊開戰波及　定居女星親曝家中現況：大人穩住孩子就安全

杜拜遭美伊開戰波及　定居女星親曝家中現況：大人穩住孩子就安全

18小時前

快訊／LALA認了「遭對方踐踏」 「多重背叛打擊我」看醫生

快訊／LALA認了「遭對方踐踏」 「多重背叛打擊我」看醫生

2小時前

王子粿粿首度合體現身！消失4個月「參加宮廟團拜」　上香照片曝光

王子粿粿首度合體現身！消失4個月「參加宮廟團拜」　上香照片曝光

3/1 09:00

2000億遺產全交郭碧婷！向華強曝「2兒子反應」：我隨心所欲

2000億遺產全交郭碧婷！向華強曝「2兒子反應」：我隨心所欲

3小時前

67歲萬梓良罹病難行走！晚年淡出演藝圈現況曝　王晶：靠酒吧賣唱維生

67歲萬梓良罹病難行走！晚年淡出演藝圈現況曝　王晶：靠酒吧賣唱維生

3/1 14:53

唐綺陽運勢／射手感情停滯！雙魚「要學習辨識爛桃花」天蠍易一見鍾情

唐綺陽運勢／射手感情停滯！雙魚「要學習辨識爛桃花」天蠍易一見鍾情

8小時前

女星原定「杜拜轉機到開羅」幸運逃過！　機場遭炸嘆：收起期待

女星原定「杜拜轉機到開羅」幸運逃過！　機場遭炸嘆：收起期待

16小時前

賈永婕遭酸「呼吸器換101董座」霸氣回擊　預告下一步：消費棒球

賈永婕遭酸「呼吸器換101董座」霸氣回擊　預告下一步：消費棒球

16小時前

熱門影音

45歲孫淑媚撞臉Jennie　「凍齡秘訣」演唱會完售就公開

45歲孫淑媚撞臉Jennie　「凍齡秘訣」演唱會完售就公開
《陽光女子合唱團》狂賣6.7億！　陳意涵：我現在是老公的神

《陽光女子合唱團》狂賣6.7億！　陳意涵：我現在是老公的神
74歲還在信義區夜店嗨！　比莉一拿麥克風…全場暴動

74歲還在信義區夜店嗨！　比莉一拿麥克風…全場暴動
愛雅產後揪閨蜜「試喝母奶」　阿喜曝真實感想：像脫脂淡奶

愛雅產後揪閨蜜「試喝母奶」　阿喜曝真實感想：像脫脂淡奶
MMA／Jennie唱〈Like JENNIE〉 　唱到脫了！全場被辣翻

MMA／Jennie唱〈Like JENNIE〉 　唱到脫了！全場被辣翻
BLACKPINK Jennie「脫到剩Bra！」 跳〈Like Jennie〉辣翻

BLACKPINK Jennie「脫到剩Bra！」 跳〈Like Jennie〉辣翻
布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」
激吻75歲劉曉慶!!!　小30歲男星短劇跟她談戀愛

激吻75歲劉曉慶!!!　小30歲男星短劇跟她談戀愛
怎麼花憲哥的200萬？　陳漢典放閃喊：給老婆！

怎麼花憲哥的200萬？　陳漢典放閃喊：給老婆！
KPOP第一人！Rosé奪全英音樂獎　暖提BLACKPINK：真的很愛妳們

KPOP第一人！Rosé奪全英音樂獎　暖提BLACKPINK：真的很愛妳們
蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」

蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」
向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇

向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇
BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

潘瑋柏笑「登澳網也接不到球」拉周董下水　自嘲「演唱會像開盲盒」：潘帥是隱藏款XD

潘瑋柏笑「登澳網也接不到球」拉周董下水　自嘲「演唱會像開盲盒」：潘帥是隱藏款XD

蔡淑臻被小12歲男友「下封口令」　拍親密戲讚莫子儀：果然是老手

蔡淑臻被小12歲男友「下封口令」　拍親密戲讚莫子儀：果然是老手

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

看更多

【看看這個動作XD】狗狗洗完澡聽呼喚就定位乖乖吹毛！

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

少時都到了？韓網瘋傳「Tiffany、卞約漢婚紗照」　畫面太美掀熱議

17分鐘前10

導彈就在天上飛！弦子夫妻困杜拜撤離計畫斷…驚悚爆聲整晚不敢睡

23分鐘前0

中信女神吃飯爆意外！「竟然把門牙吃掉」近距離照曝：我要瘋了

47分鐘前0

《陽光女子合唱團》票房破7億！翁倩玉越洋視訊「聽影迷告白」哽咽

53分鐘前0

陳曉東醞釀1年有喜了！　驚喜曝光「人生重磅喜訊」

1小時前1

照顧癱瘓兒3年多！MIRROR重傷舞者爸爸病倒　悲嘆「撐不住了」

1小時前24

BY2難得同框媽「3人顏值超高」！Yumi解放細肩帶 Miko低胸被看光

1小時前0

蘇打綠隔16年合體王菀之！　「少了方大同」青峰悲喊：非常艱難

1小時前0

王齊麟IG搭訕陳詩媛！相戀內幕全公開　「輸球脆弱成轉捩」真誠告白超催淚

1小時前1

台灣之光！林芯儀首戰國際健美賽　超狂成績曝光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 陳大天閃兵失業「轉行市場賣菜脯」
    7小時前1813
  2. 性感護理師IG擁萬粉　網路散布患者不堪照遭檢舉
    7小時前5027
  3. 杜拜爆戰火「艾莉絲剛PO沙灘辣照」現況曝
    6小時前188
  4. 朴寶藍突猝逝「死因急性酒精中毒」　好友慶32歲冥誕：姐姐們來了
    3小時前
  5. 杜拜遭美伊開戰波及　定居女星親曝家中現況
    18小時前1212
  6. LALA認了「遭對方踐踏」 「多重背叛打擊我」看醫生
    2小時前84
  7. 王子粿粿首度合體現身！消失4個月「參加宮廟團拜」
    3/1 09:005059
  8. 2000億遺產全交郭碧婷！向華強曝「2兒子反應」
    3小時前811
  9. 67歲萬梓良罹病難行走！晚年淡出演藝圈現況曝
    3/1 14:5343
  10. 唐綺陽運勢／射手感情停滯！
    8小時前
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合