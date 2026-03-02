陳曉東醞釀1年有喜了！　驚喜曝光「人生重磅喜訊」

▲陳曉東推出限量黑膠。（圖／火爆娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

陳曉東迎接出道30週年，以「Neon Reflections」為名推出全新雙碟黑膠專輯，為《REFLECTION心有獨鍾30週年》巡迴演唱會揭開新幕，更是他人生首張音樂黑膠產品，陳曉東開心分享：「近年實驗的新歌紀錄在一個黑膠實體，更多內容慢慢和大家share，hope u like it！」

▲陳曉東以「Neon Reflections」為名推出全新雙碟黑膠專輯。（圖／火爆娛樂提供）



談起這次計畫，陳曉東坦言其實醞釀已久：「出黑膠唱片是一個既復古又新興的做法，我一直很想做，去年原本做了一版精選，但都是舊歌，總覺得少了點什麼，與其回顧，不如繼續做歌手該做的事。」於是他選擇再往前一步投入創作，這兩年實驗性完成多首新歌，最終將去年的精選概念，徹底翻轉為一張全新經典和新歌專輯。

其中最受矚目的新作〈Neon Regrets〉被特別安排為黑膠專輯第一首歌，陳曉東分享當初在挑選演唱會曲目時，意外翻出這首英文demo，陳曉東說：「歌詞裡的where are you now，彷彿多年來我對歌迷的呼喚。」霓虹中的回聲，像是時間在城市上空盤旋，也像他與歌迷之間跨越歲月的對話。於是他索性錄製英文版本，同時邀請香港詞壇重量級創作人黃偉文為歌曲填寫廣東版歌詞。

陳曉東分享黑膠的視覺設計與團隊討論，希望黑膠與演唱會形成緊密連結，於是黑膠內附bling bling鏡面設計，正是為了演唱會互動而生，歌迷可於現場利用反光設計與舞台燈光產生呼應，與陳曉東一起完成「reflection」的瞬間，他笑說：「希望收藏這張黑膠的朋友，在演唱會上可以和我一起玩，一起reflection。」

