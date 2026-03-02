照顧癱瘓兒3年多！MIRROR重傷舞者爸爸病倒　悲嘆「撐不住了」

記者陳芊秀／綜合報導

香港男團MIRROR於2022年舉辦演唱會時發生重大工安意外，大螢幕掉落重砸舞者李啟言（阿Mo），導致其頸椎爆裂、全身癱瘓至今已經3年多。而阿Mo的牧師父親李盛林牧師多年來會定期發出代禱信，向外界告知兒子近況，然而昨（1）日卻出現「第一次延遲發信」，原來是自己的身體出了狀況，疑似心血管疾病。

▲重傷舞者阿Mo（中）的父親李盛林病倒。（圖／翻攝自阿Mo Instagram）

阿Mo爸：撐著家的人也需要被撐住

最新一封代禱信中，開頭便以「寫在代禱信第一次延遲的時刻」為題。這封信之所以遲到，原因不在阿Mo，而是那位一直守在兒子身邊、從不輕易倒下的自己「撐不住了」。他在信中寫道：「一封遲來的信，讓我們看見：原來，一直撐著這個家的人，也需要被撐住。」

關於身體現況，李盛林透露這兩週反覆面對醫生的懷疑，極有可能是「慢性心血管」出了問題。目前他被要求進行詳細檢查，並需經過兩個月的追蹤觀察，後續也安排了心臟電腦斷層掃描（CT），才能進一步確定真實病情。

面對突如其來的健康警訊，李盛林牧師在信中流露了身為人父的脆弱。他引用聖經中「希西家王」面對疾病時的眼淚，形容自己此刻也正站在一個「未知的門口」。他寫下內心最深處的三個恐懼：不確定自己的身體能否支撐、不確定自己還能陪兒子走多長的路、不確定未來的日子會如何展開。

呼籲外界代禱

儘管自己身心俱疲，李盛林牧師仍不忘為兒子祈禱，希望在自己疲憊、看不見前路的時候，神能成為阿Mo的保護與盼望。他也呼籲所有關心他們的陪伴者，在軟弱中一起學習信靠。

阿Mo癱瘓3年多，至今無法調解體溫，也尚無法自主排出大小便，面對漫長的復健與未來可能的幹細胞、腦機接口等醫療突破，一直抱著期待。他去年12月31日曾曬出正面照，看起來起色不錯，喉嚨部位可以清楚看到切口疤痕，家人是他邁向康復之路的最大後盾，爸爸傳出身體亮紅燈後，網友紛紛留言為父親打氣。