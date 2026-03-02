BY2難得同框媽「3人顏值超高」！Yumi解放細肩帶 Miko低胸被看光

記者潘慧中／綜合報導

雙胞胎女團BY2出道多年，亮眼外型始終是外界的關注焦點之一。近日，姊妹倆放下繁忙的工作，帶著媽媽飛往浪漫的希臘度假。妹妹Yumi（孫雨）不僅開心曬出一系列在著名景點打卡的美照，母女三人的超高顏值更是引發熱烈討論。

▲BY2日前帶媽媽出國玩。（圖／翻攝自Instagram／yumisecrets）



照片中，可以看到BY2和媽媽開心地站在藍頂白牆教堂鐘樓前，以及能俯瞰純白建築、湛藍海景的階梯上合影留念。Yumi身穿碎花長洋裝，Miko穿著全白蕾絲上衣和長裙，仙氣十足，站在中間的媽媽則穿著一件白底藍色馬匹圖騰的洋裝，展現優雅氣質。

▲▼BY2和媽媽在當地拍了不少美照。（圖／翻攝自Instagram／yumisecrets）



除了白天的海島風光，夜晚的行程同樣令人驚豔。另一張照片中，母女三人換上了不同風格的晚裝。Miko換穿低胸繞頸上衣搭配白褲，Yumi則穿著粉色細肩帶上衣，媽媽也換上另一襲藍白古典圖騰洋裝，享受難得的天倫之樂。

▲▼Yumi目前留瀏海。（圖／翻攝自Instagram／yumisecrets）



這趟充滿地中海風情的旅程中，也少不了造訪特色小店。在最後一張有著鮮豔黃色牆面的室內餐廳照裡，母女三人緊靠著彼此坐在餐桌前合影。這次姐妹倆的造型再度變換，Miko戴著紅色髮箍、身穿酒紅色露肩上衣，Yumi和媽媽則維持相同造型。這系列旅遊照不僅記錄了BY2帶媽媽出國盡孝心的時光，也讓粉絲見證了母女三人的出眾氣質。

▲BY2和媽媽看起來更像是三姊妹。（圖／翻攝自Instagram／yumisecrets）