蘇打綠隔16年合體王菀之！　「少了方大同」青峰悲喊：非常艱難

▲ 蘇打綠睽違16年再合體王菀之開唱。（圖／蘇打綠有限公司提供）



記者翁子涵／台北報導

蘇打綠受好友王菀之邀請，睽違十六年再度同台舉辦《王菀之 x 蘇打綠 LIVE IN HONG KONG》慈善演唱，2010年王菀之、蘇打綠與方大同曾共演拉闊演唱會，此次演出少了一位好友同台，曲目特別編排方大同組曲〈好不容易〉與〈Nothing to Say〉致意，青峰也坦言：「剛剛兩首歌要送給我們的朋友，非常艱難要控制好情緒。」香港巨星楊千嬅、容祖兒、張敬軒皆送上花籃祝賀，歌神張學友亦以「演出成功」致意，為這場重量級共演增添光彩。

▲▼ 蘇打綠和王菀之選唱多首經典歌。（圖／蘇打綠有限公司提供）



去年底王菀之一句：「要不要一起在台上玩音樂？」蘇打綠幾乎沒有猶豫就答應，團員笑說：「如果不是她把冬眠中的我們吵醒，我們可能已經開始休息了。」還當場慫恿她馬上一起做第二張國語專輯；更爆料原本氣質滿分的王菀之，只要遇到他們就開心失控，不只亂講話，還現場幫團員設計搞怪舞蹈動作。王菀之也反虧蘇打綠可能聽不太懂廣東話，講到關鍵字要故意切換語言，台上你來我往，笑聲不斷。

王菀之不僅改編演唱蘇打綠的〈我好想你〉，也特別選唱首張國語專輯中由青峰作詞、自己作曲的〈學會〉、〈是愛〉與〈愛與奇異果〉，並再度邀請蘇打綠再度上台合唱〈迷湖〉，演唱會尾聲，青峰原本感性地問菀之：「我們下次一起演出，是不是不用再等那麼久？」話鋒隨即一轉，笑著提議未來乾脆多找幾位好友合辦演唱會，「輕鬆一點，更適合我們現在的年紀。」最近以吃播聞名的阿福也被當場爆料，第一段唱完一下台還悠哉回休息室吃雞肉，讓全場笑聲不斷。

在溫馨氣氛中，王菀之與蘇打綠首度合唱〈你被寫在我的歌裡〉，唱到最後兩個字前，青峰仍不忘叮嚀：「不要唱錯喔，不然下次又要等十六年。」意猶未盡的雙方話匣子停不下來，乾脆現場抓譜加碼，接連重現 2008 年的〈白日出沒的月球〉與 2013 年驚艷紅館的〈開到荼蘼〉，默契依舊，最後還笑問：「這個場地會不會第一次因為蘇打綠唱到被罰錢？」在滿場笑聲中為這場重聚畫下動人的句點。

