台灣之光！林芯儀首戰國際健美賽　超狂成績曝光

▲ 林芯儀赴日首戰國際賽奪第七名。（圖／旺多福多媒體工作室提供）



記者翁子涵／台北報導

林芯儀自2025年台灣IFBB健美比賽奪得Women's Fit Model全場總冠軍後，近來更代表台灣以FitModel PRO身份前往日本參加《IFBB Pro League》的「Fit Model」項目國際級職業賽事，與來自全球48位PRO冠軍職業選手同場競技，勇奪第七名佳績，為個人寫下里程碑，林芯儀表示：「每一次比賽跟上台唱歌一樣珍貴，解鎖人生第一次國際職業賽，終於可以近距離欣賞一直在關注的職業選手，也很榮幸可以一起踏上這個屬於自己榮耀時刻的舞台。」

▲▼ 林芯儀備賽壓力大，父母給予滿滿鼓勵。（圖／旺多福多媒體工作室提供）



林芯儀坦言比賽壓力非常大，倒數前二周每天進行4.5小時的重量與有氧魔鬼訓練，並搭配嚴格飲控，在日本賽前正逢農曆新年，林芯儀回家吃年夜飯，爸媽也特別配合她貼心選擇火鍋一起飲控，也因首度出戰國際賽事，平時話不多的林爸爸，每日為寶貝女兒特別比出「fighting!」手勢加油打氣，林媽媽則叮嚀她：「千萬不能生氣，也不能流眼淚，才會有好運。」

果然在父母的祝福與叮嚀下前往日本征戰榮獲好成績，賽事結果揭曉後，林芯儀立刻致電回家報喜訊，電話那頭平時話不多的爸爸難掩激動，聲音微微哽咽，不斷說著：「很棒、很棒！」簡單幾句話，讓她瞬間紅了眼眶說，林芯儀笑說：「聽到爸爸哽咽的那一刻，真的差點爆淚，但忍住了，因為媽媽說千萬不能哭！」。

經歷長達半年的嚴格飲控與備賽訓練，在賽事結束後，林芯儀終於可以放鬆好好吃上一餐，她笑說這半年來幾乎與高糖高油完全「隔絕」，連一口甜點都不敢碰，比賽一結束，她立刻開啟「獎勵飲食模式」，第一站就是心心念念的拉麵店，大口吸麵的瞬間直呼：「太幸福了！」不只如此，她還一次解鎖半年沒碰的美食清單，包括OREO優格冰淇淋、烤布蕾口味冰淇淋等，全都成為慶功名單。

