女兒為BLACKPINK嗨翻！「蜜雪薇琪」蜜雪揭陪追星秘辛

記者許逸群／台北報導

曾經紅極一時的甜美女子團體「蜜雪薇琪」，成員蜜雪今（2日）出席「大馬男神」江耀崙，擔任紅心字會公益大使。蜜雪透露，近期將推出全新音樂作品，讓不少粉絲引頸期盼。然而，這位當年紅遍大街小巷的歌手，她的一雙寶貝兒女，對於媽媽在演藝圈的成就和人脈，似乎完全處於「無感」模式。

▲「蜜雪薇琪」蜜雪與江耀崙出席紅心字會公益活動 。（圖／記者徐文彬攝）

蜜雪笑稱，兒女們對於她在演藝圈的一切，從來不曾主動過問。無論是媽媽過去的輝煌，還是近期籌備新歌的動態，兒女似乎都「不在乎」。不過，即便如此，蜜雪仍表示，雖然兒女表面上不在乎，其實都默默在支持著她。她透露，只要她在家中錄音，兒女總是會自主「靜悄悄」，而這種默默的支持總是能成為她的動力。

提到兒女追星，蜜雪透露女兒是BLACKPINK的粉絲，先前更是費盡心思搶到了得來不易的門票，而身為媽媽的蜜雪也立刻幫忙搶高鐵票與住宿。演唱會當天，蜜雪陪著女兒一起踏入會場，親身感受那份年輕世代的追星狂熱。她笑說，女兒第一次親眼見到偶像，全程興奮不已，幾乎整場都拿著手機拍攝，可見女兒的心情。

▲蜜雪與江耀崙熱心出席公益活動 。（圖／記者徐文彬攝）

談起過年期間，有沒有變胖，蜜雪表示：「沒胖到！因為一直在運動。」蜜雪在過年期間去了一趟倫敦，回國後量體重，反而是變瘦，因為每天都要走很多路，行程也很忙；身兼餐廳老闆的江耀崙則是一直瘋狂吃，他說為了不斷研發新菜色，光是試吃就胖了3公斤。