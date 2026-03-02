王齊麟IG搭訕陳詩媛！相戀內幕全公開　「輸球脆弱成轉捩」真誠告白超催淚

記者孟育民／台北報導

回顧王齊麟和陳詩媛的戀愛路，2024年4月公開認愛，同年底求婚成功，半年後懷孕，2025年12月舉辦婚禮，歷經人生的高峰與低潮，日前兩人拍攝《嬰兒與母親》3月號封面。聊到相愛的過程，他們從網友做起，王齊麟傻氣解釋：「我在IG搭訕她，那時，她還在樂天桃猿球團啦啦隊，我無意間滑到她的影片，覺得可愛，便頂著藍勾勾的壓力，鼓起勇氣用我的IG帳號搭訕她。」陳詩媛當時正在參加高中同學的婚禮，看到王齊麟打招呼，還疑惑的問同學：「這人是誰？怎麼這麼多人追蹤？」只把他當成怪粉絲，未加以理會。

▲王齊麟、陳詩媛拍攝雜誌封面。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

直到有一次，陳詩媛在一則業配中坐椅子吃炸雞的一個動作，讓王齊麟忍不住回：「核心要出力。」他們倆才亂聊起來。

「搭訕」成功之後，他便開始出國比賽，將近一個月都無法相見，好不容易終於盼到第一次見面，陳詩媛卻因為要做雷射手術，素顏戴著厚重眼鏡，一上車就坐到後座，還拿物品遮臉。王齊麟一句：「你素顏也很可愛，要有自信。」讓她卸下心防。兩人幾乎每日聊天、視訊，「明明沒有很熟，卻像是認識很久的感覺，個性、興趣、家庭環境都很相近。」沒多久，他就在中國用FaceTime跟她告白。

▲王齊麟、陳詩媛分享戀愛的過程。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

但對陳詩媛來說，她認定王齊麟的一瞬間，不是他的勝利，而是他願意展現脆弱的時候。王齊麟笑說，「我除了奧運之外，常常在輸。」他強調自己輸球時，「會自閉半天，不想講話。」有一次在新加坡比賽，本來有機會贏，最後打到輸掉，當時陳詩媛想關心，他卻只想靜一靜，導致兩人有小爭執。後來開始嘗試跟她分享心情，聽聽她的意見，「他從輸球很逞強、不想跟任何人說話，到願意分享訓練不順、對未來目標的不安感，我其實很感動，他肯嘗試用另一種方式，讓我走進他的內心，」陳詩媛鼓勵王齊麟，「不只想看到你厲害的一面，更想在你脆弱時陪伴。」

陳詩媛陪著王齊麟走過每場比賽輸贏的起伏，其中最關鍵的一場，2024年三月的全英羽球公開賽，這場比賽確定拿到奧運的資格，當時的他，激動到在飯店抱著她說：「感謝妳有來。」

▲王齊麟、陳詩媛互相陪伴彼此。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）



問起夫妻倆，未來想對寶寶說的一句話是什麼？王齊麟說：「不要在車上吃東西，會有蟑螂。」還補充：「你很會投胎，我會讓你過得滿舒服，但我不會讓你過太爽，以後錢要自己賺，爸爸錢不會留給你。雖然我常常不在，但我是為了賺奶粉錢，不能叫我『叔叔』！」這回答讓陳詩媛瞬間笑翻，她想對寶寶說：「希望你可以多多包容自己的爸爸。」