演員文雨非1日在社群網站寫下一段驚險的生活插曲，原本只是單純出門遛狗，沒想到突如其來的意外，讓她直接仆街，「手機還掉在10公尺外。」

文雨非在Instagram限時動態透露，她當天剛在市區吃完飯，便急忙開車衝回家帶愛犬「娜娜」出門散步。她無奈地說，難得自己當天有化妝、能漂漂亮亮地遛狗，「結果牽繩竟然給我斷掉！」這突如其來的狀況讓她嚇壞了，因為非常害怕毛小孩會衝到馬路上，只好在街頭「上演一齣追狗的戲碼」。

為了趕緊保護娜娜的安全，文雨非在追逐過程中完全豁出去了。她形容自己是拿出了過去參加《全明星運動會》時，「撲向差點出界的躲避球之姿」，才驚險地壓住了斷掉的牽繩。在這緊急關頭，她甚至連手機掉在10公尺外都直接不管了，一心只想著要先去追狗。

這場激烈的街頭救援也讓文雨非掛彩受傷。照片中，可以清楚看到她的膝蓋附近出現了明顯的紅腫與瘀青。對此，她慶幸地說，感謝當時穿著牛仔褲，「讓我只有這點傷。」